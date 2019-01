Na nove edukacije ide 36 tisuća profesora i nastavnika

Za učitelje i nastavnike svih nastavnih predmeta na županijskoj i lokalnoj razini tijekom siječnja i veljače bit će organizirano oko tisuću jednodnevnih stručnih skupova, a sve u povodu frontalnog uvođenja “Škole za život” koja sa svojom primjenom počinje u rujnu ove godine. Nastavak je to radionica na koje se nastavnici moraju odazvati, a ujedno i odgovor Ministarstva obrazovanja da obrazovnim djelatnicima omogući više edukacija uživo nego što je to bilo s onim nastavnicima koji su se pripremali za eksperimentalnu fazu reforme. Tako se, poručuju to iz Ministarstva obrazovanja, u ovom i idućem mjesecu na edukacijama očekuje oko 36 tisuća učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola. Sljedeći ciklus edukacija koje se održavaju uživo bit će u svibnju i lipnju, a do tada će se nastavnici i profesori nastaviti podučavati virtualno.

– Na temelju provedene evaluacije prvog polugodišta “Škole za život” i iskustava s terena, u sljedeća dva mjeseca bit će održano tisuću edukacija za kurikularnu reformu. Uz online edukacije, kontinuirano se održavaju i edukacije uživo tako da možemo govoriti o dosad najvećoj edukaciji u povijesti Hrvatske kako po obuhvatu tema tako i broju sudionika. Po broju učitelja koji sudjeluju može se usporediti s gradom veličine Vinkovaca – poručila je tako ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Kako je napomenula ministrica, tijekom drugog polugodišta 2019. godine planiraju se još tri savjetnička posjeta svim školama koje sudjeluju u eksperimentalnoj fazi reforme, s ciljem, kako je naglasila, daljnjeg razvoja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika te prikupljanja informacija o primjenjivosti novih kurikuluma, metoda rada i novih nastavnih sredstava koji će se primjenjivati od početka nove školske godine.