Na Krimu eksplozijom uništeni ruski projektili; Rusi: Grad je bio meta napada dronom

Na aneksiranom dijelu Krima došlo je do eksplozija u kojima su uništeni ruski projektili, izvijestilo je ukrajinsko ministarstvo obrane iako nisu priznali da oni stoje iza napada. Rusi kažu da je grad Džankoj bio pod napadom dronova. Danas će se ukrajinski predsjednik Zelenski susresti s japanskim premijerom Fumiom Kishidom. Zelenski tvrdi da mu opskrba Ukrajine oružjem iz Eu ulijeva povjerenje u "naše jedinstvo".

Tijek događanja:

8:37 - Današnji obavještajni podaci Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva usredotočeni su na oslobađanje zarobljenika koje je Wagnerova grupa rasporedila u Ukrajini. Opće je poznato da je ruska plaćenička skupina koristila osuđenike za borbu za Vladimira Putina na istoku zemlje. Wagner je ovim zatvorenicima obećao slobodu nakon šest mjeseci službe - i čini se da je Putin odobrio da se ovo obećanje ispuni. Može li to stvoriti društvene probleme?

Ovo je procjena Ministarstva obrane: "U nadolazećim tjednima tisuće ruskih osuđenika koji su se borili za Wagnerovu grupu vjerojatno će biti pomilovani i pušteni. Iako je otprilike polovica regrutiranih zatvorenika vjerojatno ubijena ili ranjena, dokazi iz Rusije sugeriraju da skupina ispunjava svoje obećanje da će osloboditi preživjele. Potvrde izdane oslobođenim veteranima Wagnera tvrde da su potvrđene dekretom predsjednika Putina. Iznenadni priljev često nasilnih prijestupnika s nedavnim i često traumatičnim borbenim iskustvom vjerojatno će predstavljati značajan izazov za rusko ratno društvo".

Wagneru je sada zabranjeno novačiti zatvorenike, a analitičari kažu da bi to mogao biti dio pokušaja Kremlja da smanji svoj utjecaj, pri čemu se smatra da osnivač Jevgenij Prigožin postaje previše moćan.

7:58 - Pred ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom drugi je dan razgovora s gospodarskim odnosima u središtu i dvije strane trebale bi u utorak potpisati dva velika sporazuma o proširenju "sveobuhvatnog partnerstva" i "strateške suradnje".

Xijevo putovanje u Moskvu smatra se velikim poticajem za njegova strateškog partnera Putina, koji je predmet tjeralice Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za nezakonitu deportaciju ukrajinske djece. U ponedjeljak su Xi i Putin razgovarali četiri i pol sata, nazivajući jedan drugoga "dragim prijateljem", a međunarodno izolirani ruski čelnik rekao da je otvoren za razgovor o kineskim prijedlozima o rješenju rata u Ukrajini.

7:23 - Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je kako mu planovi EU-a za ubrzanje opskrbe Ukrajine streljivom daju "povjerenje u naše jedinstvo". "Ova odluka je vrijedna 2 milijarde eura. Omogućuje trenutnu isporuku i proizvodnju streljiva. Ovo je strateški potez", rekao je u svom noćnom obraćanju u ponedjeljak.

7:03 - Na sjeveru anektiranog Krima eksplozijom su uništeni ruski projektili koji su se prevozili željeznicom, javlja ukrajinsko ministarstvo obrane. Iako je Ukrajina potvrdila da je došlo do eksplozija, nije rekla da stoji iza toga. Kijev je objavio da su rakete bile namijenjene ruskoj crnomorskoj floti. "Eksplozija u gradu Džankoju na sjeveru privremeno okupiranog Krima uništila je ruske krstareće rakete Kalibr-KN dok su bile transportirane željeznicom", objavili su.

Ako je ovaj napad istinit, onda je riječ o jednom od rijetkih napada Ukrajine na aneksirani Krim. "Eksplozije nastavljaju proces demilitarizacije Rusije i pripremaju ukrajinski poluotok Krim za deokupaciju", navodi se u priopćenju ukrajinskog ministarstva obrane.

Ruski dužnosnici na Krimu rekli su da je grad bio meta napada dronom. Sergej Aksenov, guverner Krima imenovan od strane Rusije, rekao je da je u blizini Džankoja aktivirano protuzračno oružje te da su srušeni ukrajinski dronovi, ali nije rekao zašto niti je govorio o krstarećim projektilima. "Krhotine koje su padale ozlijedile su jednu osobu i oštetile kuću i trgovinu", rekao je Aksenov.

Rusija je 2014. nezakonito anektirala poluotok Krim, koji mnoge zemlje priznaju kao ukrajinski teritorij.

