Na katedrali sutra natpis 'holokaust'

S tornjeva zagrebačke katedrale sutra u 15.30 sati spustit će se veliki natpisi na hrvatskom i hebrejskom jeziku „Dan sjećanja na žrtve holokausta“ uz citat proroka Izaije 56,5: „Podići ću im u kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime, dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno“.

To su stihovi koji se nalaze u Yad Vashemu u Izraelu. Nakon toga ispred katedrale započet će molitveno-komemorativni skup povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, na kojemu će sudjelovati nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić i rabini i predstavnici židovskih zajednica u Hrvatskoj, a sudionicima skupa obratit će se kardinal Bozanić. To je prvi susret takve vrste.

Broj žrtava nije sporan

„Riječ je o zajedničkoj inicijativi Zagrebačke nadbiskupije i Židovsko informativno-obrazovnog centra Hatikva. Već neko vrijeme raspravljali smo što napraviti da se pošalje jasna poruka i da se podrži sjećanje na žrtve holokausta u svjetlu rastućeg antisemitizma u svijetu. Držimo da je sjećanje na holokaust izuzetno važno i može nam pomoći ne samo kad je posrijedi sjećanje na same žrtve holokausta, nego prisjećanje i drugih važnih vrijednosti koje trebamo baštiniti kao civilizacija. To je nešto što je u samoj srži i kršćanstva i židovstva i zbog toga smo se usuglasili da bismo trebali zajedničkim snagama poslati vrlo jasnu poruku i mladima, ali općenito i svijetu, što je važno zapamtiti u ovom razdoblju kada se sjećamo proboja i oslobađanja Auschwitza 27. siječnja, koji je i UN-ov dan sjećanja na žrtve holokausta“, rekao nam je Kristijan Lepešić, član Židovsko informativno-obrazovnog centra Hatikva, a potvrdio i pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Borna Puškarić, dodavši da se na toj inicijativi radi već dulje vrijeme.

Inicijativu podržavaju i židovske organizacije u Hrvatskoj, čiji će se predstavnici okupiti ispred katedrale.

„To je vrlo lijepa ideja i potpuno podržavam da Crkva na takav poseban način obilježava jednu tragediju na međunarodnoj razini“, rekao nam je dr. Kotel Da-Don, rabin Židovske vjerske zajednice „Bet Israel“, dodavši kako istoga dana u Rijeci ima predstavljanje knjige, kao njezin glavni urednik, pa se nada da će uspjeti stići na tu manifestaciju koja se prvi puta događa u Zagrebu.

Naime, Židovima u Hrvatskoj smeta i činjenica da su žrtve holokausta ispale i drugi put žrtve - prvi put kada su ubijeni, a drugi put u hrvatsko-srpskom prepucavanju o broju žrtava. Naime, broj žrtava holokausta nije sporan i nikada se nije mijenjao. Bilo je manipulacija drugim žrtvama iz Drugog svjetskog rata, ali židovske žrtve nikada nisu bile sporne. A događa se, što im također smeta, da se holokaust počeo zloupotrebljavati u dnevno-političkim tenzijama, pa su i političari govorili kako se brojkama holokausta manipulira, što nije točno, jer se manipulira drugim žrtvama. Ustaše su bili precizni i točno se zna koliki je broj Židova bio popisan u kojim mjestima u NDH, koji je bio broj ubijenih i koliko ih je preživjelo rat, kažu nam u židovskim krugovima, objašnjavajući kako se žele maknuti od razgovora dviju zajednica koje se ne mogu usuglasiti oko broja žrtava i prijeći na temu oko koje postoji suglasnost, a koja ima zajedničku poruku.

Dalje od suhih činjenica

„Holokaust je, primjerice, potpuno suprotan načelima kršćanstva i zar postoji bolja institucija za čuvanje sjećanja od Crkve i zato je važno da je kardinal Bozanić pokazao i volju i inicijativu da se vezano za to nešto napravi“, kažu naši sugovornici iz židovskih krugova koji podržavaju ovu ideju, dodajući kako se vrijeme preživjelih primiče njihovom biološkom kraju. Tako holokaust ostaje u rukama povjesničara, što može biti opasno jer mogle bi ostati samo suhoparne činjenice pa se neće doći do vrijednosnih sudova koje nose takve masovne katastrofe, kakva je primjerice i Srebrenica. Treba vidjeti što kao čovječanstvo možemo naučiti iz toga i predati to u ruke onih koji se bave moralom, a to su vjerske zajednice, jer ljudi djeluju u javnoj sferi temeljem glasa savjesti koji su izgradili u svome domu i vjerskoj zajednici.