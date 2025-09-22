Na farmama Belja usmrtit će više od 11.600 svinja

Istok Hrvatske bori se s afričkom sinjskom kugom (ASK). Eutanazija gotovo 10.000 svinja na farmi Sokolovac u Baranji u vlasništvu tvrtke Belje počet će ovaj tjedan, čim se stvore preduvjeti. Potvrdio je to ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. To je prvi put da se virus pojavio na tako velikom gospodarstvu. Ministar je najavio da će se mjere za borbu protiv bolesti pooštriti. Dodao je da se ASK proširio i na jednu farmu u Nemetinu s najmanje 1600 svinja, koje će također biti eutanazirane. Krizni stožer donio je odluku da se hitno mora usmrtiti svih 11.600 svinja.

– Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti do sada. Iako smo u Osječko-baranjskoj županiji već donosili vrlo odlučne mjere, bolest se i dalje širi, i to isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti. Zato sada uvodimo nove, dodatne i strože mjere. Zaražene farme dolaze pod strog nadzor policije i strogo zabranjujemo kretanje prometa oko njih – poručio je Vlajčić, koji je, zbog zabrinjavajuće situacije, preuzeo upravljanje kriznim stožerom. Dodao je i kako bolest sigurno ne bi poprimila ove razmjere da su se ljudi pridržavali propisanih mjera.

Eutanazija tolikog broja životinja velik je udar na cijelu egzistenciju svinjogojstva u Hrvatskoj.

– Dosad smo izgubili 41.000 svinja, a sada ćemo izgubiti i više od 50.000. To je više od pet posto ukupnog fonda – rekao je Vlajčić, naglasivši da je riječ o prekretnici i najtežem trenutku u borbi s ASK-om.

Farma u Sokolovcu jučer je bila pod posebnim mjerama zaštite. Zaštitari nisu dopuštali bilo kakvo neovlašteno približavanje. Ova farma specijalizirana je isključivo za tovljene svinje od 100 do 150 kilograma koje spadaju u završni proces proizvodnje. Svinje nisu prelazile na druge farme, a kako je došlo do ulaska virusa na farmu, utvrdit će se istragom. Na farmama je organiziran 24-satni nadzor policije, koja je na nekoliko punktova zaustavljala vozila i provjeravala ih.

O potvrđenoj pojavi afričke svinjske kuge kratkim se priopćenjem oglasilo i Belje, koje je potvrdilo da se na farmi Sokolovac u ovom trenutku nalazi 9829 svinja, koje će biti eutanazirane. Navode kako sve njihove svinjogojske farme imaju visok biosigurnosni status, ali da su unatoč svim naporima i dodatnim protokolima zaštite, imali pozitivan nalaz na bolest na farmi Sokolovac.

Mjere će se pooštriti

U Belju ističu kako su zbog statusa ove farme i na svim drugim farmama uveli dodatne sigurnosne protokole kojima nastoje spriječiti daljnje širenje bolesti. Dodali su kako je eutanazija svinja u domeni Državnog inspektorata, koji će definirati procedure i način postupka, a oni će sve svoje daljnje aktivnosti uskladiti s uredbama i mjerama nadležnih tijela.

“Zbog pojave afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja”, priopćili su iz tvrtke.