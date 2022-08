Na Dravi u Osijeku oboren rekord, ovako nizak vodostaj nikad nije izmjeren

Na Dravi u Osijeku zabilježen je povijesno niski vodostaj. Naime, na vodomjeru u 17 sati Drava je bila na -170 centimetara.

- Imamo novi povijesni minimum rijeke Drave u Osijeku. Treba reći da se mjerenja provode od daleke 1827., a 2003. smo imali zadnji minimum od -168 centimetara - rekao je u Dnevniku HRT-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Zbog tako niskog vodostaja plovidba Dravom više nije moguća.

- Treba upozoriti, ovo je doba kada su rijeke tople i puno je kupača. Sprudovi su na puno mjesta u rijeci Dravi, ali ona još uvijek ima protok od nekih 250 kubnih metara protoka. Ne bi trebalo prehodavati rijeke, u tim plićacima dolazi neko mjesto gdje je kraj spruda pa onda se pojavi dubina. Djeca i slabiji plivači modu doći u situaciju neke nezgode. Molim građane da budu oprezni, neka uživaju u sprudovima sa sigurne udaljenosti - kaže Đukorović.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 20.07.2022., Osijek - Vodostaj rijeke Drave kod Osijeka biljezi - 139 cm te ga samo 29 cm dijeli od rekorda koji je zabiljezen 2003., a iznosio je - 168. Na ogoljenim sprudovima uzivaju kupaci, a nerijetko su vidljivi i ostaci mostova, nasukani camci... Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Idućih dana najavljuju se oborine, no to, prema Đurokovićevim riječima, neće pomoći da se situacija preko noći "vrati u normalu".

- To će pomoći vodoopskrbi, pomoći će poljoprivredi, no tlo je iznimno suho, kako u poljima tako i u šumama. Neće biti do ozbiljnijeg dotoka u rijeke pa da se one oporave. Računamo da se i nadalje nastaviti trend iznimno niskih vodostaja, kako na Dravi tako i na Savi, tu smo na nekih 15 do 20 centimetara od povijesnog minimuma u srednjem toku, a Dunav je na 30-ak centimetara - pojašnjava generalni direktor Hrvatskih voda.

U 18 sati vodostaj Drave bio je još niži te je iznosio -171 centimetar. Najveći vodostaj Drave u Osijeku izmjeren je 25. lipnja 1965. i bio je 542 centimetra.