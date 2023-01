Muškarcu (48) osobna iskaznica istekla 2018., dobio četiri kazne jer je nije produžio

Muškarac iz Zagreba, 48-godišnji Dubravko, od lipnja 2021. do lipnja 2022. godine četiri je puta zatečen sa starom osobnom iskaznicom te novčano kažnjen. Posljednji se put to dogodilo u Vrtnjakovečkoj ulici u Zagrebu, potkraj lipnja prošle godine.

“Po policijskom službeniku prilikom službene radnje legitimiranja utvrđeno je da mu je osobna iskaznica prestala važiti dana 8. veljače 2018. godine, a istu nije produžio u zakonskom roku. Dakle, postupio je suprotno odredbi Zakona o osobnoj iskaznici čime je počinio prekršaji pa mu se, temeljem citiranog propisa, izriče novčana kazna u iznosu od 500 kuna, odnosno 66,36 eura”, istaknula je prekršajna sutkinja. Osim toga, 48-godišnjak mora platiti i 300 kuna troškova prekršajnog postupka, prenosi Danica.

Svaki put kada je kažnjen, muškarac je morao platiti 500 kuna jer se upravo tim iznosom kažnjava "fizička osoba koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz Zakona o osobnoj iskaznici ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice".

Inače, nakon pojave i širenja bolesti COVID-19, odlučeno je kako osobne iskaznice vrijede do kraja pandemije. S obzirom na to da bi Svjetska zdravstvena organizacija uskoro mogla proglasiti kraj pandemije, vrlo brzo bi to mogla učiniti i Hrvatska. Kada do toga dođe, svima koji nisu ranije produžili osobnu iskaznicu ostaje 15 dana za podnošenje zahtjeva.