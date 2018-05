Muškarac poludio zbog garderobe u poznatoj trgovini odjećom, ima li pravo?

James Watson, otac iz engleskog Thornabyja razljutio se kada je vidio kako izgledaju garderobe u poznatom lancu trgovina odjećom Sports Directu iz kojeg koji je omiljen online dućan i kod mnogih Hrvata.

On je ranije ovoga mjeseca otišao u outlet centar Teesside Park gdje se nalazi spomenuta trgovina kako bi vratio dva kupaća kostima i požalio se na neprimjerene garderobe koje su, tvrdi on, previše otvorene.

Osim toga, iznutra imaju ogledalo, pa ako i okrenete leđa dok se presvlačite i isprobavate odjeću, drugi kupci lako mogu vidjeti vaše tijelo, pogotovo grudi kod žena.

– Garderoba nije prikladna pogotovo za isprobavanje kupaćeg kostima, ali i bilo čega drugoga – rekao je ogorčeni kupac, no Sports Direct nije uvažio njegovu primjedbu smatrajući je 'pogrešnom' te mu nisu htjeli vratiti novac za kostime koje je njegova supruga kupila, piše Mirror.

Foto: Facebook

– Nisam im rekao ništa uvredljivo, nisam bio nepristojan niti sam psovao. Samo sam im objasnio da moja supruga nije mogla unutra isprobavati kostime jer bi je drugi kupci vidjeli. Njima to nije bio dovoljno dobar razlog da mi vrate novac, no i dalje mislim da se ova situacija mora riješiti – rekao je on.

U Sports Directu pak tvrde kako im vrata na garderobi tako izgledaju zbog sigurnosnih razloga te da imaju politiku da se donje rublje i kupaći kostimi ne isprobavaju zbog higijenskih razloga.

– I dalje smatram da ovo nije objašnjenje i da grudi moje supruge ne trebaju svi gledati dok ona isprobava odgovara li joj kupaći kostim – uporan je on. Što vi mislite, tko je u pravu?

