Muškarac koji je bio žena ima školu i džamiju u koju smiju svi

Djeca žive u trenutku, ne razmišljaju o budućnosti. Što će se dogoditi ako moja kći shvati da je ta njezina odluka bila samo prolazni hir. Nikad se neće moći vratiti na staro, nikad više neće moći biti djevojka u zdravom tijelu. Hormonalna terapija je put u jednom smjeru, i mislim da je ona još uvijek premlada da o tome samostalno odlučuje.

Nije smio reći “ona” i “kći”

Gornje rečenice početkom prošlog mjeseca osvanule su u većini kanadskih medija. Izrekao ih je Kanađanin Robert Hoogland, koji već godinama vodi bitku s tamošnjim sudovima u pokušaju da svoju 15-godišnju biološku kćer spriječi u tome da počne uzimati lijekove za promjenu spola. Međutim, gornje rečenice Robert Hoogland nije smio izreći. Točnije, svoje dijete u javnosti, kako je to odlučio kanadski sud, nije smio nazvati kćeri niti se koristiti zamjenicom „ona“.

– Očevo konstantno odbijanje poštovanja želja svog djeteta, a koje inzistira na tome da se osjeća kao muškarac zarobljen u ženskom tijelu, njegovu je sinu uzrokovalo i uzrokuje značajnu emocionalnu bol. Njihov odnos je, izvan tog problema, bio izrazito kvalitetan i pun ljubavi, a dječak navodi kako mu jako nedostaje očeva podrška kad je posrijedi njegova transrodnost. Ovaj sud odlučio je kako Robert Hoogland ni na koji način ne smije pokušavati spriječiti hormonalnu terapiju svog sina, kao i da više ne smije neafirmativno istupati u medijima kada je ovaj slučaj posrijedi. Također, ako ikako bude istupao, dužan je svog sina oslovljavati u muškom rodu – rješenje je odluke koju su suci Robert Bauman i Barbara Fisher potpisali u siječnju ove godine.

Odluka je to nakon koje je Hoogland u više navrata odlučio istupiti u medijima, a u tim je istupima redovito o svom djetetu govorio kao o kćeri. Sud ga je zbog toga odlučio kazniti, pa je tako zbog nepoštovanja suda, ali i nepoštovanja prava svog djeteta, krajem prošlog tjedna završio u pritvoru. Tamo će ostati sve do sredine travnja, za kada je zakazan sudski postupak koji će trajati pet dana. Hoogland, kojemu prijeti kazna od pet godina zatvora, trenutačno putem internetske platforme Go Get Funding prikuplja novac za pravnu bitku koja mu slijedi, a trenutno su mu oni koji ga podržavaju donirali 22 tisuće dolara. Problem u njegovoj bitki mu, osim što je trenutačno u pritvoru, predstavlja i to što je sud odlučio kako se njegovo ime zbog zaštite djetetovih prava više uopće ne smije spominjati u kanadskim medijima.

Prave brojke su još skrivene

A mediji s drugog kraja svijeta, iz pakistanske prijestolnice Islamabada, donose još jednu priču povezanu s transrodnim osobama. Nešto manje od pet godina nakon što je 34-godišnji Nadeem Kashish najavio da će svojim novcem sagraditi prvu medresu (vjersku školu) za transrodne osobe u Pakistanu, ona je i službeno otvorila svoja vrata.

– Transrodne osobe se, kako u cijelom svijetu tako i u Pakistanu, susreću s kulturološkim i društvenim stigmama. Često su žrtve psihičkog i fizičkog nasilja, a nije rijetkost niti da završe kao žrtve mučenja. Muškarci koji se deklariraju kao žene automatski se isključuju iz obitelji, zbog čega se mnogi odaju prostituciji kako bi zaradili za život i ne bi morali živjeti na ulici. Osim toga, mnogi se susreću s ismijavanjem ako se okrenu vjeri, a kada dođu u džamije, izbace ih jer ne mogu otkriti pripadaju li ženama ili muškarcima. Nesnošljivost nije dio islama, a kod nas su u džamiju i školu svi dobrodošli – kazao je Kashish, muškarac koji je nekad bio žena. Prema popisu stanovništva koji je u Pakistanu proveden 2017., u toj zemlji od 220 milijuna stanovnika transrodnim se osobama deklariralo njih 10 tisuća. Daleko je to od prave brojke, tvrde tamošnje LGBTIQ udruge, koje procjenjuju da u Pakistanu ima oko 300 tisuća transrodnih ljudi.