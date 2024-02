Muškarac (39) na autocesti iskočio iz vozila Hitne pomoći. Udario ga automobil

Da osoblju Hitne pomoći nije lako to je već dobro poznato, ali da netko pobjegne iz vozila Hitne pomoći na autocesti, istrči pred automobil, koji više ne može kočiti nego ga udari, to se još nije dogodilo, pišu austrijski mediji. Međutim, upravo to se je dogodilo u utorak nešto prije 12 sati, kada je 39-godišnji, navodno psihički poremećen muškarac u austrijskoj pokrajini Vorarlberg iskočio iz vozila Hitne pomoći na autocesti A14 Rheintal / Walgau koja vodi prema Tirolu.

Kako izvještava austrijska televizija ORF na svom pokrajinskom portalu, 39-godišnjak je u vožnji randalirao i radio velike probleme posadi Hitne pomoći, pa je vozač vozilo zaustavio na zaustavnoj traci autoceste. Pacijent je to odmah iskoristio i iznenadno iskočio iz vozila Hitne pomoći, istrčavši na autocestu. Potom je u bijegu preskočio središnju zaštitnu ogradu i istrčao pred automobil koji je vozio s druge strane autoceste, u suprotnom smjeru prema Njemačkoj.

Vozač je pokušao kočiti, ali nije uspio tako da je automobilom udario 39-godišnjaka, koji je ostao ležati na prometnoj traci. Ali samo nakratko. Potom je sav zbunjen ustao i unatoč ozljeda nastavio bauljati autocestom, te su ga spasilačke ekipe na obližnjoj livadi uz autocestu, prisilno zadržale do dolaska liječniče ekipe i policije.

Nakon toga s ozljedama neutvrđenog stupnja težine prebačen u šok sobu Pokrajinske klinike u Feldkirchu u Vorarlbergu, gdje mu je pružena pomoć. Mediji ističu kako je cijela akcija spašavanja i smirivanja poremećenog muškarca izazvala veliku pozornosti. Na terenu su bila dva spasilačka vozila i vozilo Hitne medicinske pomoći (NEF) s osam hitnih službi. Uz njih i Pokrajinska policija Vorarlberga s nekoliko patrolnih vozila i helikopterom Libelle.

Prema izvješću policije koja nije priopćila više pojedinosti o bjeguncu iz vozila Hitne pomoći, vozač automobila koji je naletio na njega, ostao je neozlijeđen.