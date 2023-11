MUP u Lipovljanima kupuje hotel za migrante? Vijećnici na nogama: 'Njih 60-ak bilo bi blizu škole'

Jednoglasno je, konsenzusom vijećnika vladajuće koalicije predvođene HSS-om i oporbenog HDZ-a, na sjednici Vijeća Općine Lipovljani zaključkom izraženo protivljenje namjeri uspostave Prihvatilišta za smještaj tražitelja azila u bivšem hotelu u središtu Lipovljana. Naime, načelnik Nikola Horvat (HSS), ali i svi vijećnici o tome su saznali slučajno, nakon što su doznali da Ministarstvo unutarnjih poslova kupuje privatni hotel u centru Lipovljana za tu namjenu. Izražavaju protivljenje i najavljuju prosvjede zbog toga, a ističu da Općinu nitko do sada oko toga nije kontaktirao.

Općinski načelnik je u uvodu naveo da je provjerena informacija da je MUP u završnim pregovorima o kupnji privatnog hotela u centru Lipovljana (na mjestu nekadašnje mljekare), a koji potom ima namjeru prenamijeniti za smještaj tražitelja azila, odnosno u prihvatni centar za strance. Načelnik također navodi da njega osobno, ali ni općinsku upravu ili Općinsko vijeće, nitko iz Ministarstva nije obavijestio o planovima MUP-a, što smatra nedopustivim i vrlo neodgovornim.

- Sisačko-moslavačka županija, koja mora imati saznanja o ovakvim planovima Ministarstva, također nije nikoga obavijestila. Provjerom kod vlasnika hotela utvrđeno je da je njemu Ministarstvo prezentiralo da se u hotel nakon kupnje planira smjestiti pripadnike policije, a ne tražitelje azila, što je izazvalo nevjericu kod vlasnika hotela. - rekao je načelnik Horvat, koji je nakon tog saznanja kontaktirao Ministarstvo, gdje mu je telefonski od voditeljice nadležne službe potvrđena informacija da se hotel želi prenamijeniti u prihvatni centar za strance, a ne za smještaj policije.

- Ono što je izazvalo najviše nevjerice je izjava službenice Ministarstva da je ona mislila da je Općina upoznata s planovima jer joj je rečeno da su predstavnici Ministarstva sa općinskom upravom održali sastanak i da Općina nije izrazila protivljenje ili negodovanje. Ovo je općinskoj upravi bio znak za crveni alarm i hitno reagiranje. - napominje načelnik Lipovljana koji je uputio službeni dopis ministru Božinoviću te pomoćniku ministra Cvjetku Obradoviću u Upravi Ministarstva za materijalno-financijske poslove, sa zahtjevom za žurno pismeno očitovanje i hitno sazivanje sastanka na ovu temu.

POVEZANI ČLANCI:

- Općina Lipovljani nije protiv tražitelja azila. Multinacionalna smo i multikulturalna sredina, ali ne možemo dozvoliti prihvatni centar za strance, kako su rekli u Ministarstvu, za njih 60-ak, i to u samom srcu Lipovljana, neposredno uz školu gdje djeca svakodnevno na putu do škole prolaze upravo uz sami hotel, preko puta budućeg dječjeg vrtića i jaslica koje gradimo iduće godine za 80-ak vrtićanaca, u krugu 100 metara od održavanja manifestacija na kojima sudjeluju i štićene osobe, u najgušće naseljenom dijelu Lipovljana, i to u objektu i području koje je od strateške važnosti za Općinu Lipovljani, s ogromnim turističko-ugostiteljskim potencijalom. Ovo je nepromišljena odluka Ministarstva i osoba koje sudjeluju u ovim aktivnostima, koje nisu kontaktirale nikoga iz Općine Lipovljani na ovu temu, a kamoli održali sastanak. Jer da jesu, i sami bi vidjeli da ovo nema smisla. Zahtijevamo od Ministarstva i ministra Božinovića da odmah odustanu od planiranih aktivnosti smještaja prihvatnog centra za strance u Lipovljanima te nas o tome pismeno obavijeste - izjavio je načelnik Horvat.

Nakon opsežne rasprave jednoglasno je, konsenzusom vladajuće koalicije i oporbenog HDZ-a, usvojen zaključak, da ako do kraja tjedna Ministarstvo ne dostavi odgovor, Općina Lipovljani i svi žitelji Općine organizirat će niz tiskovnih konferencija i prosvjeda koliko god bude trebalo, pod svaku cijenu da se spriječi ovaj projekt u samom centru Lipovljana.



I saborski zastupnik Željko Lenart (HSS), član vladajuće koalicije, izrazio je danas zabrinutost zbog najava otvaranja prihvatilišta za tražitelje azila u Lipovljanima. On je u Hrvatskom saboru upozorio da se bez znanja općinske vlasti i mještana Lipovljana u središtu mjesta želi otvoriti prihvatilište za tražitelje azila.

- Živimo u vremenu migracija, ljudi putuju preko 10-15 granica, bez dokumenata, bez identiteta, bez novca. Ulaze i u Hrvatsku, prolaze kroz Hrvatsku, neki ostaju. Kako je uopće moguće da ti ljudi u Hrvatsku ulaze bez dokumenata? Što mi znamo o njima? Govorim sve ovo zato što se tu radi o najnovijem slučaju u općini Lipovljani, gdje Ministarstvo unutarnjih poslova planira kupiti privatnu zgradu u samom centru Lipovljana kako bi se otvorilo prihvatilište za tražitelje azila - kazao je Lenart.

POVEZANI ČLANCI:

Upozorio je da se u neposrednoj blizini te zgrade nalazi osnovna škola, zgrada općinske uprave, Katolička crkva, knjižnica i čitaonica i dječje igralište te da to nikako nije lokacija za prihvatilište za tražitelje azila, pogotovo ne za ljude koji su uhvaćeni u sumnjivim migracijama.

- Lipovljani su mjesto koje slavi raznolikost, na čijem području živi veliki broj različitih nacija, mjesto gdje se svake godine održavaju Lipovljanski susreti. Lipovljani su mjesto suživota i tolerancije, no ne razumijem zašto Ministarstvo unutarnjih poslova forsira ovo? Zar ne postoji neka druga lokacija? Evo ja predlažem da ih se smjesti na Hvar, čist zrak, sunce, more. Ili na Rab, na primjer - predložio je zastupnik HSS-a.

- Kroz protekla četiri mandata dva mlada načelnika općine Lipovljani preobrazila su Lipovljane! Izgradili su novu infrastrukturu, uredili centar i okolna naselja Lipovljana, doveli im vodu, kompletnu LED rasvjetu. Lipovljani su ugodno mjesto za življenje. Ako ovo bude forsirano, doći će do bunta građana, organizira se i prosvjed građana Lipovljana kako bi se ovo spriječilo. Poručujem ministru da dobro razmisli i odustane od ove namjere. Spriječite probleme koji bi mogli nastati u Lipovljanima i smjestite tražitelje azila na neku drugu lokaciju - zaključio je Lenart.