Mrčela o smanjenju trošarina na lož ulja: Više puta smo to molili i zadovoljni smo na ovoj pomoći

Vlada je na sjednici u četvrtak izmijenila Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju smanjivši pri tome trošarine na lož ulje. Do 31. prosinca ove godine tako će trošarina na taj energent biti smanjena za oko 26-27 lipa po litri. Do sada je trošarina iznosila 423 kune na 100 litara, a sada će biti 157 na 100 litara lož ulja.

- Vlada nastavlja politiku koja vodi račune o tome da naftni derivati i energenti budu u prihvatljivim cijenama za građane - kazao je na sjednici premijer Andrej Plenković.

Ovime su praktički ispunjeni zahtjevi Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji (UPIDuT) koji su od ministarstva gospodarstva i ministra financija upravo tražili smanjenje trošarina na lož ulje, a kojeg mnoge tvrtke koriste kao energent u ovim trenucima kada je cijena plina daleko skuplja nego prije godinu dana.

„Mi smo to više puta molili i zadovoljni smo sada na ovoj pomoći prerađivačima jer su ipak ovim potezom pokazali da razumiju da smo pogođeni energetskom krizom. Naime, sama cijena lož ulja nije jedini trošak, kompanije su morale ulagati i u spremnik i plamenike. Dosta je bilo dodatnih troškova kako bismo prešli s plina na loživo ulje, a troškovi ulaganja su kod nekih tvrtki unutar naše udruge bili i do pola milijuna eura.“ - rekla je za Večernji list Dajana Mrčela, predsjednica Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti koja je i predsjednica Uprave Saponije

Ona dodaje kako je Saponia imala sreće da je nekoć dio pogona bio na lož ulje, pa su imali nešto manje troškove.

„Mi smo u Saponiji u listopadu startali s ekstra lakim lož uljem jer nam je cijena plina bila 11 puta veća nego koju smo imali do 30. rujna.“ – dodala je Dajana Mrčela.

Naime, slijedom iznimne neizvjesnosti rasta cijene plina koje su narasle i do 10 puta, a u cilju iznalaženja rješenja za osiguranje opstojnosti proizvodnje, većina prerađivačke industrije je u potrazi za alternativnim rješenjem kojim može zamijeniti plin kao glavni energent u procesu proizvodnje. Jedno od najbržih rješenja je prelazak na ekstra lako loživo ulje koje iziskuje i najmanje troškove u odnosu na druge mogućnosti.

No, ni samo lož ulje nije jeftino.

„Kad smo radili procjene bio je 3,7 puta skuplji trošak lož ulja nego cijena plina koju smo imali do 30. Rujna. No, od tada su rasle cijene goriva i lož ulja tako da je sada oko 4,5 puta više nego cijena plina do 30. rujna.“ – napominje Dajana Mrčela. No, u usporedbi s novim cijenama plina ipak je lož ulje isplativije pa će i smanjenje trošarina biti pomoć prerađivačkoj industriji jer suvelikoj većini članova Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji istekli ugovori koji su imali sa distributerima plina, a koji su uključivali stare, povoljnije cijene plina.

Tako se sada u tvrtkama masovno događa da se s plina prelazi na lož ulje, a samo prije nekoliko godina bilo je obrnuto.

„Nažalost, mi želimo biti klimatski neutralni, postavili smo sebi za cilj klimatsku neutralnost do 2050. I tako planirali, ali sada gledamo kako preživjeti i sve teme koje su bile goruće, u smislu kako biti ekološkiji, nažalost sada prelaze u temu kako uoće spasiti proizvodnju i radna mjesta.“ – napominje predsjednica Uprave Saponije.

A situacija može biti još i gora jer nitko ne zna što će se događati s cijenom i ubuduće, a najave iz Bruxellesa o nekim mogućim cijenama nisu optimistične.

„Mi smo zabrinuti najavama uspostave tržišnog mehanizma koji bi se aktivirao kada cijena plina na nizozemskoj burzi (TTF) bude dva tjedna iznad 275 eura po megavat satu jer je to preveliki plafon koji i dalje omogućava iznimno visoke cijene“ – rekla je Dajana Mrčela.

