Možemo! do kraja mjeseca odlučuje o savezu sa SDP-om

ŠTO MOŽEMO NAUČITI OD 1964. GODINE

Zagrebački gradonačelnik Pirker obuzdao je 30 km Save u jednom mandatu!

Nema nikakve sumnje da se Pero Pirker ubraja u red najsposobnijih, najuspješnijih i u svoje vrijeme iznimno popularnih zagrebačkih gradonačelnika. No, zapanjujuće je to da je iz političkih razloga njegov rad, s obzirom na to da je bio jedan od najistaknutijih prvaka Hrvatskoga proljeća 1971. godine, bio potpuno prešućen.