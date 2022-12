MORH objavio zdravstveno stanje pilota MIG-a 21 koji se srušio kod Voćina

Ministarstvo obrane objavilo je zdravstveno stanje pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MiG-21 pukovnika Zvonimira Milatovića i bojnika Ivana Lukana koji su se uspješno katapultirali iz MIG-a 21 netom prije pada u nenaseljenom šumskom području u blizini Voćina u Virovitičko-podravskoj županiji. Piloti aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 u stabilnom su stanju, jedan je otpušten kući, a drugi je uspješno operiran, navode iz Ministarstva.

"Piloti aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 dvosjeda, koji se srušio tijekom planske obučne aktivnosti u utorak 6. prosinca 2022. godine u Virovitičko-podravskoj županiji koji su se uspješno katapultirali i prizemljili u stabilnom su stanju. Jedan pilot je nakon liječničkog pregleda zbog praćenja zdravstvenog stanja tijekom noći hospitaliziran te je jutros otpušten kući. Drugi pilot u jutarnjim satima 7. prosinca uspješno je operiran", naveli su iz Ministarstva obrane.

Podsjećamo, do pada zrakoplova došlo je nešto prije 14 sati. Jedan je pilot sam izašao iz šume nakon pada aviona i došao do sela, a drugog je locirao vojni helikopter te su ga HGSS-ovci uz pomoć mještana izvukli iz šume.

Pad MiG-a 21 kod Voćina: Vojska ogradila mjesto nesreće, počinje istraga

'Zapovjedniče, ja ću opet letjeti'

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec otkrio je u utorak popodne na konferenciji za medije što mu je rekao pilot kojega su pronašli ozlijeđenog u šumi.

- Ministar i ja smo bili na Lučkom kad su dovezeni helikopterom. Bio je u nosilima i prizvao me k sebi i rekao: 'Zapovjedniče, ja ću opet letjeti'. Mislim da to govori dovoljno o njegovom mentalnom stanju, sumnjam da bi on precijenio svoje ozljede - kazao je Križanec koji je objasnio trenutke prije nesreće.

- U 13.44 smo dobili prvi signal da je jedan od aviona objavio poziv u nuždi, u 13.48 posada je javila da će izvršiti katapultiranje zbog određenih problema s motorom. Ubrzo nakon toga, odletio je prvi helikopter s Lučkog, nakon toga i drugi helikopter. U 15.28 su posade helikoptera su uočile oba padobrana. U 16.25 su piloti već bili u helikopteru na putu prema Lučkom. Radi se o avionu dvosjedu koji je bio remontiran 2013./14. godine. Ovo su vrlo iskusni piloti s impozantnim naletom. Radi se o pilotu koji je nastavnik letenja i probni pilot, pilot u drugoj kabini samo ove godine ima 80 sati naleta - rekao je Križanec.

Tko su piloti?

Riječ je o iskusnim i odlikovanim pilotima. Ivan Lukan, pilot Eskadrile borbenih aviona odlukom tadašnje predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović 25. travnja 2017. godine odlikovan je medaljom 'Iznimni pothvat'.

On je 15. ožujka letio MiG-om 21 iznad Brodsko-posavske županije kada mu se u jednom trenutku iznenada ugasio motor. No, zahvaljujući prisebnosti, Lukan je uspio ponovno upaliti motor i sletjeti u 91. zračnu bazu na Plesu. Bojnik Ivan Lukan, rodom je iz Zagreba. Školovanje je počeo 1998., a diplomirao je 2003. kao pripadnik 7. naraštaja vojnih pilota.

Foto: Filip Kos/PIXSELL Photo: Filip Kos/PIXSELL

Ivan Lukan obuku za pilota zrakoplova MiG-21 završio je 2016. godine, a iste godine Milatović je stekao zvanje probnog pilota čime je dobio zadatak utvrđivanja ispravnosti MiG-ova i svih njihovih sustava.

Pukovnik Zvonimir Milatović dobio je medalju 'Izuzetni podhvat' 2008. godine nakon što mu se na probi uoči svečanosti povodom Dana Oružanih snaga RH pokvario motor i otpao dio lijevog krila, tzv. zakrilice, na zrakoplovu MiG-21. Njemu je odlikovanje dodijelio tadašnji predsjednik Stipe Mesić, a u obrazloženju je pisalo da je medalju zaslužio za iskazanu vještinu upravljanja zrakoplovom u iznimno teškim okolnostima čime je izbjegnut pad letjelice te su zaštićeni životi ljudi i imovina.

Foto: Igor Kralj/24sata Photo: Igor Kralj/PIXSELL

- Letio sam nisko 950 kilometara na sat iznad stadiona. MiG se počeo tresti. Motor je čudno zvučao. Strašno je brujao. Odlomio se i otpao komad lijevoga krila, zakrilce. To je utjecalo i na hidrosustav bitan za kretanje zrakoplova. Dio je još nekoliko puta udario u tu stranu MiG-a i oštetio je. Morao sam sletjeti - opisao je tada Milatović situaciju u kojoj se našao, a zbog svoje hrabrosti dobio je i nagradu Ponos Hrvatske 2009. godine.

Istraga oko pada MiG-a: HGSS, vatrogasci i vojska u Voćinu nedaleko pronalaska srušenog MiG-a

Opširnije o najnovijim podacima o padu MiG-a 21 pročitajte OVDJE.