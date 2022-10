Mons. Puljić oprostio se monografijom nakon 10 godina na čelu HBK

Hrvatska biskupska konferencija sutra bi, na redovitom jesenskom zasjedanju, trebala dobiti novoga predsjednika HBK, tj. nasljednika mons. Želimira Puljića, nadbiskupa zadarskog, koji je posljednjeg dana svojega mandata odlučio predstaviti svoju monografija „Biskupska konferencija – Kolegijalnost i zajedništvo s općom i partikularnim Crkvama“.

Monografija je predstavljena u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu, a nazočni su, kako javlja Izvještajna katolička agencija IKA, bili brojni nadbiskupi i biskupi, među kojima apostolski nuncij Giorgio Lingua, zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić te predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić.

Knjigu su predstavili đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović i rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. Željko Tanjić.

Nadbiskup Hranić kazao je kako život jednoga biskupa nikada nije usamljeni hod pojedinca u poslanju Crkve. „Svjestan da je zajednica vjernika ona koja čini i živi poslanje, biskup je s tom zajednicom na putu vjere i u ostvarenju njezina evangelizacijskoga poslanja. Pozvan je svojom vjerom svjedočiti i navještajem Božje riječi produbljivati vjeru zajednice, predvoditi ju i posvećivati slavljenjem otajstava vjere. Tako sve ono što biskup govori i za što on moli postaje riječ i molitva njegovih vjernika, a sve ono što zajednica vjernika izriče postaje očito u njegovim riječima i u njegovu svjedočanstvu života. Sve to ne odnosi se samo na biskupa i povjerenu mu zajednicu vjernika. Često se to ostvaruje i u drugim službama jednoga biskupa, koje mu na putu njegova vjerničkog, svećeničkog i biskupskog života providonosno povjerava Crkva i po Crkvi sâm Bog. Jedna od takvih službi je i služba predsjednika biskupske konferencije.“

Govoreći o knjizi, mons. Hranić rekao je da je riječ o svojevrsnom osobnom, retrospektivnom pregledu koji obuhvaća 10 godina života i djelovanja Hrvatske biskupske konferencije – razdoblje u kojemu mons. Puljić obnaša službu njezina predsjednika.

Urednica Ivana Petrović kazala je kako je mons. Puljić bio predsjednik HBK u „dva dosta turbulentna mandata“. Poglavlje „Raduj se, zemljo Hrvatska“ govori, između ostaloga, o presudama generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, njihovom dolazak u Zagreb, te molitvi generala na grobu bl. Alojzija Stepinca. Također, monografija donosi razgovor urednice Petrović s Angelom Amatom 2014. godine, tadašnjim pročelnikom Kongregacije za kauze svetaca. „Jednostavno, kada uđete u tu zgradu, osjećate da se tamo rješavaju misteriji vjere“, kazala je urednica govoreći o intervjuu s kardinalom Amatom.

Govoreći o kauzi bl. Stepinca, rekla je kako knjiga pokazuje rad hrvatskih biskupa po tom pitanju. Kao najzanimljiviji dokument, urednica Petrović navela je Promemoriju stalnog vijeća HBK u 7 točaka upućenu Svetom Ocu. Knjiga također donosi podatke o svim susretima mons. Puljića sa srpskim patrijarhom Irinejem. Urednica je kazala kako površno poznaje nekoliko veleposlanika Srbije pri Svetoj Stolici te je iz razgovora saznala da postoje dvije bitne zadaće. „Prva, ne priznati Kosovo. Druga, spriječiti kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca“, rekla je Petrović.

Govoreći o poglavlju „U prijeporu s nekim društvenim zbivanjima“ koje se bavi rodnom ideologijom, kazala je da se sve skupa „previše ispolitiziralo“. HBK je podržala tu konvenciju u dijelu u kojem se govori o zaštiti žena u odnosu na obiteljsko naselje, ali je određeni postotak za HBK bio dvojben, a radilo se o rodnoj ideologiji. „Mislim da su stavovi HBK uvelike doprinijeli stvaranju interpretativne izjave koju više nitko, nakon cijelog tog društvenog skandala koje se razvilo, nije doživljavao“, kazala je urednica vanjske politike Nove TV.

Rektor Tanjić kazao je da je pozvan da predstavi četvrto i sedmo poglavlje monografije. Nadbiskup Puljić u tim poglavljima nudi promišljen odgovor o važnim pitanjima za život pojedinaca i kršćanske zajednice. Rekao je da nadbiskup Puljić dobro zna da se poslanje Crkve ističe i u kulturi te odgoju i obrazovanju.

„Znanje bez odgoja srca za dobro, istinu i ljubav, bez odgoja za opće dobro, pretvara se u svoju izopačenost“, kazao je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta govoreći o ulozi sveučilišta i Crkve. Nadbiskupu Puljiću posebno mjesto u Europi posvećeno je obitelji, rekao je nadalje rektor Tanjić. „Crkva voli Europu i vjeruje u njezinu budućnost, premda s ljubavlju i strepnjom gleda na nju“, poručio je vlč. Tanjić citirajući nadbiskupa Puljića.

„Odluke moramo donijeti i moraju nas zateći u molitvi“, zaključio je rektor Tanjić.

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predao je u ime HBK poklon predsjedniku HBK sliku sv. Josipa s Isusom te mu čestitao na njegovoj službi. Kazao je kako kolegijalnost i zajedništvo danas posebno dolazi do izražaja te istaknuo važnost zahvalnosti na Drugom vatikanskom saboru.

Nadbiskup Puljić je u svom govoru zahvalio, napose biskupima s kojima je tijekom deset godina predsjedanjem HBK surađivao, javila je IKA.