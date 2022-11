'Moja sestra je bila u 5. mjesecu trudnoće kada je ubijena. Nitko nije zaslužio da tako umre'

Slomom obrane u naselju Lužac, kada je linija obrane presječena i grad podijeljen na dva dijela, bio je početak kraja obrane Vukovara. U spomen na 69 ubijenih mještana vukovarskog prigradskog naselja Lužac danas su položeni vijenci i zapaljene svijeće, a preživjeli i stradalnici su još jednom prisjetili se događaja od prije 31 godine. Posljednji zapovjednik obrane Lušca Ilija Martić rekao je kako je naselje toga dana granatirano sa svih strana kao i da su ih nadlijetali i vojni zrakoplovi.

- Nismo mogli izdržati više. Nismo imali niti oružja, a niti branitelja više - rekao je Martić dodajući kako je poslije sloma obrane kod zgrade područne škole strijeljano 20-ak civila.

Među okupljenim mještanima bila je i Mira Komunickij kojoj je na današnji dan, na Lušcu, ubijena sestra Maja.

- Bila je u 5 mjesecu trudnoće. Ni ona niti bilo tko drugi nisu zaslužili da tako umru. U ratu mi je ubijen i suprug i molim Boga da poživim da ga mogu dostojno sahraniti. Dokle god je nas bit će i njih, a kada ne bude nas valjda će naša djeca ih se dalje sjećati. Oni zaslužuju da ih se svi sjećaju jer smo radi njih dobili slobodnu i neovisnu Hrvatsku - rekla je Komunickij.

Mještanin Lušca Stjepan Vidaković je tijekom Domovinskog rata izgubio 9 bliskih članova obitelji. I sam je bio ranjen, a danas, 31 godinu poslije, još uvijek traga za 3 člana svoje najuže obitelji.

- Nezadovoljan sam kako se odvija potraga za nestalima kao i kako se vrše istrage za ratne zločine, Meni su ove godine došli inspektori da me pitaju što sam rekao 1992, godine, To je smiješno, pa ja ne znam što sam sinoć večerao a ne da sjećam što je bilo prije 30 godina, Ljudi koji rade taj posao trebaju više i bolje da rade, a ne da samo čekaju da prođe vrijeme i odu u mirovinu pi čemu ih ne interesira previše to što mi preko 30 godina ne znamo za sudbinu naših najmilijih - rekao je Vidaković koji nije skrivao ogorčenje.

Vijenac je ispred Grada Vukovara položio i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao da kao društvo nismo niti pravdu za ubijene osigurali te da je legitimno pitanje jesu li svi ti mrtvi zaslužili sve ovo što se događa.

- U Zagrebu će se svejedno netko hvaliti kako smo super i na visini zadatka, a istina je da smo daleko ispod razine. Mene je sramota što živim u ovakvoj državi. S ovako sumornim rezultatima sve gubi smisao – rekao je Penava.

I on je potvrdio da se preživjele i obitelji stradalih zove po pet šest puta kako bi ih ispitivalo što je bilo prije 30 godina rekavši kako je to sustav te da se ljudi tako dodatno stresiraju. Napomenuo je kako je proteklih godina ipak došlo do određenog napretka kada je riječ o potrazi za nestalim osobama.

- Nema tu odgovornosti, nema profesionalnosti. Sve se svelo na puki dojam - rekao je Penava.

Treba reći i kako se i danas, 31 godinu poslije, na popisu nestali nalazi 385 Vukovaraca.