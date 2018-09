'Mnogi umirovljenici uskoro će također u New York jer im je mlađahni ministar povećao mirovine'

SUBOTA, 22.9.

Znali smo da Španjolci vole grubu igru, ali da nam je netko rekao da će zbog nogometne ljubomore osuditi našeg Luku, ne bi vjerovali. Samo zato što nije platio nešto malo poreza, niti 900 000 eura, osudiše našeg kapetana na osam mjeseci uvjetno. Luka je tvrdio da se ničega ne sjeća, ali nije pomoglo. Koliko momak trenira, nije ni čudo da je zaboravio platiti porez.

NEDJELJA, 23.9.

Nastavlja se hajka na Zdravka Mamića. Čovjeku koji je uvijek imao suce u malom džepu, podmeću da je organizirao lažnu sms prepisku između šefa USKOK-a i osječkog suca, po kojoj je Cvitan pritiskao suca da osudi Zdravka. Ma zamislite! Ima li itko u ovoj zemlji tko bi mogao povjerovati da je Zdravko u stanju to napraviti? Sve im je uzalud.

PONEDJELJAK, 24.9.

Predsjednica nam je u New Yorku. Nema gdje nije bila. Malo je pričala u UN-u o svjetskim problemima, malo je u gostima kod naših ljudi pustila glas na Thompsonov hit Lijepa li si i još je stigla na večeru s Donaldom i Melanijom. Mnogi umirovljenici, uskoro će također u New York. Kako i ne bi, kada im je mlađahni ministar Pavić povećao mirovine i to za 69 kuna!

UTORAK, 25.9.

Naš kapetan Luka Modrić proglašen za najboljeg igrača u svijetu i okolici! To je na njega imalo čudesan učinak. Čovjek koji se ne sjeća svojih transfera, ni kome je od njih nosio novac, čovjek koji zaboravlja platiti porez, u pozdravnom govoru, sjetio se svega. I trenera i suigrača i uzora Bobana i održao jedan od najljepših govora nekog sportaša uopće. Sve se može kad se hoće!

SRIJEDA, 26.9.

Uhitilo Blaža Curića, vozača ministra Tolušića! Navodno je javio Mamićevom sms majstoru Vargi da ga Udba prati. Da bi obavijestio Vargu da ga prate, Curić je odabrao lucidno rješenje. Nazvao ga je telefonom! Nije čovjek računao da bi Plenkijevi žandari informatičkog eksperta mogli prisluškivati. Tko će misliti na sve! A za ministra ne brinite. Ima čovjek još 5 vozača.

ČETVRTAK, 27.9.

Sve teorije Davora Domazeta Loše o determiniranom kaosu potvrdila je afera s ministrovim vozačem! Ovdje uhićenje Varge, ondje uhićenje Curića, tamo cure podaci iz USKOK-a o tome da je Vargu s Mamićem spojio Karamarku, a onda grande finale – Curić je kum Milijana Brkića! Odmah su zli jezici rekli da se to plete mreža oko Plenkija. Bože, kakvih sve zlonamjernih ljudi ima…

PETAK, 28.9.

Pupovac napadnut na Dolcu! Šetao se s kolegom, kada mu je netko na leđa bacio hranu iz obližnjeg restorana. Policija je odmah reagirala i otkrila tko je to napravio. Riječ je o Nepoznatom počinitelju, osobi umiješanoj u sve vrste nasilja nad Srbima. Za njim se traga, a istraga je u vječnom tijeku. Nikako da jednom završi. Možda je čovjek nevidljiv? Nitko ga na krcatoj tržnici nije vidio…