Mjesecima pila antibiotike za tuberkulozu, a potom su joj liječnici u plućima pronašli prezervativ

Tuberkuloza je još uvijek vrlo prisutna bolest i zahtijeva dugotrajnu terapiju antibioticima, no zabilježen je slučaj žene (27) iz Indije koja ih je mjesecima koristila da bi se ispostavilo da nije imala tuberkulozu, nego da je njezine poteškoće uzrokovao prezervativ.

Došla je u bolnicu s kašljem, groznicom i gustom sluzi koja je trajala šest mjeseci. Četiri mjeseca prije, propisani su joj antibiotici i liječenje protiv tuberkuloze, što se činilo da nema utjecaja na njezine simptome, prenosi IFL Science.

Njezin je ispljuvak testiran na TB i utvrđeno je da je negativan. Međutim, kada su joj skenirana prsa, pronađena je lezija u desnom gornjem režnju pluća. Nakon daljnje istrage, činilo se da je riječ o "obrnutoj strukturi nalik vrećici koja sjedi u bronhu".

Liječnici su uklonili misterioznu "vrećicu" i, iako je veći dio bio uništen, moglo se prepoznati kako je riječ o kondomu.

Kasnije su 27-godišnjakinja i njezin suprug priznali kako se to dogodilo tijekom felacija. Liječnici smatraju kako prezervativ neće uzrokovati ozljedu pluća, no da je začepljenje moglo dovesti do nakupljanja sekreta i infekcija.

Postoji vjerojatnost da su mali dijelovi prezervativa ostali u plućima nakon njegovog pucanja, no 27-godišnjakinja bi se uskoro trebala oporaviti. Liječnici navode kako će možda morati na daljnju bronhoskopiju.

Inače, tuberkuloza (TB) je bolest koja pogađa pluća, a koja i danas ubija više od milijun ljudi godišnje širom svijeta. Procjenjuje se da je oko četvrtine Zemljine populacije zaraženo TB bakterijama, iako nisu oboljeli od te bolesti. Od njih, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 5-10 posto ima šanse da se razboli, posebno ako im je imunološki sustav oslabljen.