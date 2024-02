Muškarac na Rabu preminuo jer se nitko nije javio na telefon? 'Zvali su hitnu brodicu, nisu je dobili'

Muškarac (53) na Rabu navodno je preminuo nakon što mu je 21. siječnja u ranim jutarnjim satima pozlilo, a brza brodica hitne medicinske pomoći po njega nije došla. Muškarac je trebao hitan prijevoz do riječke bolnice, no navodno se nitko nije javio na telefon. "Ljudi koji su zvali brodicu u tom trenutku, nisu je dobili i nisu mogli dobiti nikog da se javi na poziv dispečera za prijevoz brodicom. Dogodilo se što se dogodilo, u ovom slučaju neželjena situacija, a to je ishod sa smrtnim slučajem. To je ono što se ne smije događati", rekao je Danijel Šota iz Hrvatskog sindikata hitne medicine za Dnevnik Nove TV.

"24 sata službe moraju raditi, 24 sata brodica mora postojati, 24 sata mora helikopter postojati, isto tako kola hitne pomoći. Mi moramo garantirati građanima Hrvatske istu i kvalitetnu medicinsku pomoć u svakom trenutku", dodao je Šota.

Da je došla brodica hitne pomoći, put bi bio kraći. Ovako su morali trajektom od Raba do Stinice pa autom do Rijeke. Iz hrvatskog sindikata hitne pomoći kažu da je put umjesto sat i pol trajao više od četiri sata, a cijeli slučaj prijavljen je Državnom odvjetništvu.

Siniša Orlić, ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe, naveo je: "Kapetanije su zadužene za prijevoz bolesnika s otoka na kopnom u ovom konkretnom slučaju mi ne znamo koji je bio ishod. Ono što možemo reći da imamo dobru suradnju da je ove godine imali smo 46 prijevoza bolesnika s brodicama hitne medicinske pomoći".

