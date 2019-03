Ministarstvo o slučaju preminulog 11-godišnjaka: KBC će provesti unutarnju istragu

Nakon što je majka Mihaela Bedić iznijela potresno svjedočanstvo o smrti i liječenju preminulog jedanaestogodišnjeg Petra Bedića Marića iz Domašinca kod Čakovca, oglasilo se Ministarstvo zdravstva.

Dječak je bolovao od aplastične anemije i u kolovozu 2018. transplantirana mu je koštana srž nesrodnog donora.

Majka tvrdi da KBC Rebro nema uvjete za transplantirano dijete, požalila se na higijenske uvjete na odjelu te navela kako se njezino dijete u bolnici zarazilo opasnom bakterijom, piše dnevnik.hr.

Ministarstvo zdravstva u srijedu je priopćilo kako su slijedom zaprimljenog upita majke vezano uz liječenje njenog pokojnog sina, zatražili očitovanje KBC-a Zagreb, te kako je KBC Zagreb imenovao Povjerenstvo za unutarnji nadzor ovog slučaja, koje će izvršiti analizu svih navoda vezano uz ovaj slučaj, te o istome izvijestiti.

U KBC-u Zagreb pak kažu kako su formirali Povjerenstvo za stručni nadzor kako bi 'rekonstruirali cijeli tijek neželjenog događaja'.

– Mislimo da je u ovom slučaju nažalost došlo do prekida lanca povjerenja između struke i roditelja bolesnika i uložit ćemo svaki napor da ustanovimo u kojem se trenutku to dogodilo i kako spriječiti da se to više ne ponavlja – priopćeno je iz bolnice.

Mihaela Bedić - majka dječaka preminulog u KBC Rebro