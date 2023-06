Ministarstvo gospodarstva se predomislilo: Kiosci će ipak moći prodavati svu robu nedjeljom

Nakon što su mediji pisali o apsurdu Zakona o trgovini prema čijim izmjenama od 1. srpnja kiosci nedjeljom više neće moći prodavati nikakvu robu osim tiska, Ministarstvo gospodarstva naknadno je objavilo priopćenje u kojem su se, izgleda, predomislili.

Podsjetimo, od 1. srpnja stupa na snagu izmijenjeni Zakon o trgovini prema kojima će trgovine moći raditi samo 16 nedjelja u godini. Kiosci će moći pak raditi od 7 do 13, no poželi li netko kupiti sok uz primjerak tiskovine Večernjeg lista, dosad se smatralo kako to neće moći učiniti.

- Kiosci će od 1. srpnja 2023. i dalje moći prodavati robu iz svog asortimana koju su prodavali prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, objavljeno je u priopćenju Ministarstva gospodarstva, prenose 24sata.

Iako su ranije navodili kako se nedjeljom može obavljati ''samo djelatnost prodaje tiska dok prodaja ostalih artikala nije dopuštena'', naknadno su objasnili kako je kiosk ''poseban oblik prodaje izvan prodavaonice'' te kao takav može biti otvoren nedjeljom i blagdanom od 7 do 13 sati.

