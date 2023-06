Veliki vodič kroz neradne nedjelje: Donosimo detaljan popis radnih vremena trgovina i shopping centara

Godinama se najavljivala, a ovog vikenda konačno stupa na snagu. Vladina uredba o neradnoj nedjelji izglasana je u Saboru i počinje vrijediti od 1. srpnja, što je subota, tako da će prva potencijalno neradna nedjelja biti već 2. srpnja. Trgovine će moći raditi samo 16 nedjelja u godini, a samostalno će birati kad će raditi. Ove godine imat će lakšu situaciju jer će 16 radnih nedjelja morati rasporediti na 27 preostalih tjedana u godini, dok će već od 2024. imati zahtjevniji posao.

Trgovački lanci i šoping-centri dostavili su ljetni raspored. I dok će na jadranskoj obali većina, očekuje se, raditi zbog vrhunca turističke sezone, istražili smo hoće li i kada tijekom srpnja i kolovoza Zagrepčane dočekati zatvorena vrata. Popis donosimo u nastavku, a podijelili smo ga u tri kategorije: trgovački centri, trgovački lanci i ostale trgovine.

I dok neki podupiru zabranu, govoreći da se po namirnice uz dobru organizaciju može i prije nedjelje, drugi tvrde da si naše gospodarstvo neradnu nedjelju ne može priuštiti. Treći misle da bi zakon mogao pasti na Ustavnom sudu, kao što je zabrana rada nedjeljom već dva puta pala.

A) TRGOVAČKI CENTRI: Većina trgovačkih centara neće biti zaključana jer u sklopu njih posluju djelatnosti kojima nije zabranjen rad, kao što su primjerice ugostiteljski objekti, ali isto tako sa zakupcima su dogovoreni rasporedi neradnih nedjelja koje će se većinom "potrošiti" tijekom ljeta kada je najmanje ljudi u metropoli.

Kako rade trgovački centri nedjeljom?

1) Arena Centar

tijekom ljeta ne rade

Trgovine Arena Centra na koje je primjenjiv novi zakon tako neće raditi nedjeljama tijekom srpnja i kolovoza. Na ovaj su se potez iz Arene odlučili kako bi od 1. rujna i početka školske godine pa do kraja kalendarske godine 31. prosinca mogli raditi svaku nedjelju odim 1. listopada i 31. prosinca, odnosno Silvestrova. Očekivan potez s obzirom na to da se tijekom jeseni i zime najveći broj koncerata i događanja odvija u obližnjoj Areni Zagreb.

2) Avenue Mall

tijekom ljeta ne rade

Avenue Mall će poput Arene tijekom srpnja i kolovoza iskorititi neradne nedjelje, a tijekom jeseni trgovine će raditi prve tri nedjelje u rujnu, zatim prve četiri nedjelje u listopadu, te tijekom cijelog studenog i prosinca.

3) City center one

rade naizmjenično jedan pa drugi

Dva zagrebačka cityja izmijenjivat će se tijekom ljeta na način da će onaj na Jankomiru raditi jednu nedjelju, dok će centar na Žitnjaku raditi drugu. Tako će u City Centeru one West, radne nedjelje će biti 9. srpnja, 13. kolovoza te 3. i 10. rujna, a u City Centeru one East to su 16. srpnja, 20. kolovoza te 3. i 17. rujna.

Raspored svih radnih nedjelja do kraja godine posjetitelji mogu provjeriti na web stranici centra ili u tablici u nastavku:

4) King Cross

prve dvije nedjelje rade pa onda ne rade

Tablicu s rasporedom nedjelja objavio je i jedan od najstarijih šoping-centara u metropoli - King Cross. Posjetitelji će u trgovine na Jankomiru tako moći prve dvije nedjelje u srpnju, ostatak ljeta centar će biti zatvoren nedjeljom, a prva radna bit će 3. rujna.

5) Supernova

tijekom ljeta ne rade

Lanac šoping-centara kojima upravlja austrijska Supernova grupa, a koja u Zagrebu drži centre Supernova Buzin, Garden mall, Centar Cvjetni i Centar Kaptol usuglasila je radno vrijeme i za razliku od City centra neće koristiti benefit više centara kako bi rasporedila radne nedjelje, već niti jedan od gore navedenih centara neće raditi tijekom ljeta, a prva radna nedjelja bit će 27. kolovoza nakon čega će centar raditi nedjeljom.

6) Point Vrbani

tijekom ljeta ne rade

Centar na zapadu grada također neće raditi sve do rujna kada će im radne biti nedjelje 3., 10., 17. i 24. rujna. Radit će sve nedjelje u listopadu, osim prve, dok će u 11. mjesecu raditi nedjeljama koje padaju na 12., 19. i 26. studeni. U prosincu će Point raditi sve nedjelje, uključujući Badnjak i Staru godinu.

7) Westgate

radi i tijekom ljeta

Najveći šoping-centar u Hrvatskoj odlučio je za razliku od ostalih svoje radne nedjelje rasporediti tijekom godine, tako da će raditi i tijekom srpnja i kolovoza (16.7, 23.7 i 27.8.). Zatim, u rujnu i listopadu neće raditi posljednju nedjelju (24.9, 29.10), radit će cijeli studenti, a u prosincu će raditi prve tri nedjelje, a zatvoren će biti za Badnjak i Staru godinu.

- Smatramo da je zaposlenicama i zaposlenicima u trgovini važnija mogućnost odmora na Badnjak i da taj dan provedu s obitelji kiteći bor i pripremajući se za Božić, nego da se ‘odmaraju neku petnaestu nedjelju’ u godini. Žao nam je da zakonodavac nije vodio računa o stvarnim potrebama radnika i obiteljskog života, već o pukom ispunjavanju forme - naveli su u priopćenju na svojoj stranici.

8) Z centar

rade i tijekom ljeta

Jedan od najnovijih centara u Zagrebu odabrao je dvije ljetne nedjelje u kojima će raditi, a poznat je popis i do kraja godine. Radne nedjelje trgovina od 1. srpnja 2023.:

srpanj: 2.7. i 9.7.

Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani radit će sve nedjelje u srpnju. FitStop bar neće raditi 23.7. i 30.7.

kolovoz : 27.8.

: 27.8. rujan: 3.9., 10.9. i 24.9.

listopad: 1.10., 15.10. i 29.10.

studeni: 12.11., 19.11. i 26.11.

prosinac: 3.12., 10.12., 17.12. i 24.12

B) TRGOVAČKI LANCI Kada govorimo o većim trgovačkim lancima koji u metropoli imaju brojne poslovnice, situacija je ponešto drugačija s obzirom na to da je većina njih prilagodila raspored za svaku pojedinu trgovinu.

Kako rade trgovački lanci?

1) Konzum

- Sukladno zakonu, plan rada svake naše pojedine prodavaonice, bez obzira na to je li ona u Zagrebu ili u ostatku Hrvatske, prilagodili smo potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim relevantnim čimbenicima - navode iz Konzuma.

Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, kupci će kao i dosad moći pronaći na našoj internetskoj stranici. Dodatno, na ulaznim vratima svake prodavaonice bit će izvješeni i plakati putem kojih se kupci također mogu informirati o radnim vremenima te prodavaonice, kao i o drugoj najbližoj Konzum prodavaonici u slučaju da prodavaonica koju kupac posjećuje ne bude radila.

Kad je u pitanju kupnja na internet prodavaonici, dostava ni preuzimanje nedjeljama neće biti moguća. Detalji su ovdje .

2) Kaufland

Za razliku od ostalih Kaufland najavljuje da će sve nedjelje tijekom srpnja i kolovoza biti radne, a ostatak neradnih će rasporediti do kraja godine, dok se za svaku pojedinu poslovnicu u aplikaciji ili na njihovom webu može provjeriti točno radno vrijeme.

3) Lidl

Njemački lanac trgovina donio je odluku za cijelu Hrvatsku. I dok će trgovine na obali raditi tijekom srpnja i kolovoza, one će nedjeljom biti zatvorene u Zagrebu i u ostatku unutrašnjosti. Ovdje je cijeli popis.

4) Spar i Interspar

Austrijski trgovački lanac nije objavio cjelovit popis neradnih nedjelja, ali na svojoj web stranici ažurirali su interaktivnu kartu na kojoj kupci mogu pogledati radi li trgovina u njihovom kvartu te nedjelje. Odlučili smo vam uštedjeti nešto vremene pa smo tako pretražili svih 77 zagrebačkih trgovina i ove će nedjelje raditi samo Interspar u King Crossu te Spar u Donjem Stupniku.

5) Eurospin

Na web stranicama talijanskog lanca Eurospin nema posebne obavijesti o novom zakonu, no na karti poslovnica može se provjeriti radno vrijeme. Navedeno je, slično kao u slučaju Lidla da većina trgovina u unutrašnjosti, uključujući centre u Zagrebu ne radi u nedjelju, a sve se može provjeriti ovdje .

6) Plodine

Tijekom srpnja i kolovoza, praksa Plodina bit će najsličnija Lidlu i Eurospinu, trgovine u unutrašnjosti nedjeljom će biti zatvorene, ali ne sve. Od zagrebačkih centara nedjeljom neće raditi onaj u Zapruđu, zatim Plodine kod Arene, kod Lesnine East u Jelkovcu, a neće raditi niti one u Dubravi kod ZET-ovog spremišta (Štefanovečki zavoj)

Sve ostale nedjeljom će biti otvorene, a radno vrijeme trgovina u šoping-centrima prilagodit će se odluci centra. Čitav popis možete provjeriti ovdje

7) Studenac

Na službenim stranicama za sada nema informacije o zajedničkoj odluci o radu nedjeljom, a radno vrijeme trgovina moguće je provjeriti ovdje

8) Tommy

Radno vrijeme Tommy poslovnica možete provjeriti ovdje. Trgovački lanac također za sada nije objavio zajedničku obavijest o radu nedjeljom.

C) OSTALI Zabrana rada nedjeljom odnosi se i na pekare te druge trgovine. Većina kvartovskih pekara u Zagrebu na svojim će izlozima izvjesiti radna vremena, a dio njih koji je to učinio neće raditi većinom tijekom ljeta, dok su izuzeti kiosci.

1) IKEA

Priliku za izgubiti se nepreglednim hodnicima i izložbenim prostorima Ikee kupci će imati ove i sljedeće nedjelje (2. i 9.7.) od 10 do 18 sati, a radno vrijeme dostavnih centara uvijek možete provjeriti ovdje kao i ostale detalje.

2) dm

Drogerijski lanac dm unutar svoje aplikacije i na webu ima interaktivnu kartu gdje možete provjeriti radno vrijeme trgovina. One u sklopu trgovačkih centara će biti zatvorene kad i centri, a brzim pogledom na kartu vidimo da je i dio ostalih prodavaonica zatvoren ove nedjelje. Svoju prodavaonicu možete provjeriti ovdje.

3) Tko je izuzet?

Iznimke se odnose i na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama te prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Distribucija tiska putem kioska, kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica, može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7 sati do 13 sati.

Slobodno spremite ovaj link jer ćemo u članak dodavati i radna vremena ostalih trgovina, trgovačkih lanaca, centara, pekara i drugih prodavaonica kojima će od nedjelje djelomično biti zabranjen rad.