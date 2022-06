Ministar Piletić objasnio kome će rasti mirovine i što je potrebno napraviti

Gosti u emisiji HRT-a Otvoreno urednika i voditelja Mislava Togonala su ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, bivši ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević i predsjednik Bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je kako oni koji su ranije, primjerice prije 8-9 godina izgubili supružnika, mogu računati na dio obiteljske mirovine ako i po sada postojećem zakonu imaju pravo na obiteljsku mirovinu.

- Jasno su propisani kriteriji tko sve može biti korisnik obiteljske mirovine - od bračnog druga, djece, u određenim slučajevima i roditelj preminuloga. Kriteriji su supruga, bračni drug, ako imaju pravo na obiteljsku mirovinu, naravno da će po ovom modelu zakona imati mogućnosti korištenja svoje osobne uz obiteljsku mirovinu. Kriterij je i navršenih 50 godina života ili nešto manje ako je došlo do određenih oštećenja, maloljetna djeca imaju također pravo na obiteljsku mirovinu i roditelj preminulog korisnika ako je isti skrbi o njima. To su nekakve tri glavne kategorije tko ima pravo na sada postojeću obiteljsku mirovinu, rekao je Piletić.

- Danas smo predstavili Nacrt prijedloga izmjene zakona o mirovinskom osiguranju gdje želimo promijeniti tri stvari i ponuditi našim umirovljenicima kao odgovor na rast cijena, inflaciju, da se zaista se pokažemo kao odgovorno socijalna Vlada i da redefiniramo model obiteljskih mirovina. Na koji način? Svi koji sada imaju pravo na obiteljske mirovine želimo iznose povećati sa 70% obiteljske mirovine ako je koristio jedan član na 77%, dakle povećanje za 10%. Ista stvar bi se dogodila korisnicima obiteljske mirovine ako su dva člana obitelji, dakle s 80% na 88% obiteljske mirovine i s tri ili više člana s postojećih 90% na 100% obiteljske mirovine. Ako je netko primao 3000 kuna obiteljske mirovine može očekivati povećanje za 10%, dakle za dodatnih 300 kuna, objasnio je Piletić.

- U ovom prijedlogu zakona redefinirali smo također model da ako je to povoljniji model, da se korisnici obiteljske mirovine mogu vratiti, samo bračni drug ili partner preminulog korisnika mirovine ako ima navršenih 65. godina, može se vratiti u svoju osobnu mirovnu i iskoristiti dio obiteljske mirovine u postotku koji smo predložili - 27%, dodao je Piletić.

Komentirajući činjenicu da neke stvari idu automatski, dok za neke druge treba aplicirati, donijeti dokumentaciju ministar je rekao kako će povećanje obiteljske mirovine za 10% ide automatizmom rješenjem HZMO-a.

- Nitko neće trebati ništa aplikativno raditi, dolaziti u poslovnice, nego će to HZMO preračunati i poslati uplatu po povećanom modelu obiteljske mirovine. Ovim prijedlogom zakona predložili smo da ide i dodtno povećanje najnižih mirovina za 1,5% s 1.1.2023. te još 1,5% s 1.1.2025. To će također ići automatizmom, dakle 287.000 korisnika najnižih mirovina dobit će to automatski. Dio gdje korisnik mora kombinirati ostati u obiteljskoj mirovini ili se vratiti u osobnu i uzeti dio obiteljske - po prvi put uvodimo da dvije mirovine može koristiti bračni drug preminulog. Ponavljam kriterije da je jedini korisnik obiteljske mirovine i da ima navršenih 65. godina i mogao je postati korisnik obiteljske mirovine sukladno postojećem zakonu o mirovinskom osiguranju. Tu svatko mora izračunati što mu je povoljniji model i samim time zatražiti isplatu povoljnijeg modela putem HZMO-a. Mi smo danas najavili izmjene ovog zakona kako bi stigli do jeseni u Saboru usvojiti ovaj zakon tako da HZMO-u ostane dovoljno vremena da sve što ide automatizmom mogu pripremiti do 1. siječnja bez greške, objasnio je detaljno Piletić.

Dodao je kako je s druge strane vrlo važna predložena izmjena ovog zakona da svi korisnici obiteljske mirovina koji će se vratiti u osobnu i koristiti dio obiteljske mogu to učiniti tijekom cijele 2023. godine. Mogu podnijeti zahtjev kad god, nema potrebe da navale 2. siječnja, rekao je te potvrdio kako će onda dobiti taj novac restroaktivno od 1.1.2023. godine.

Bivši ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović rekao je kako sve što omogućuje da se jedna velika skupina ljudi nalazi na rubu siromaštva, a umirovljenici to jesu, treba na neki način pozdraviti.

- Ovdje se postavlja pitanje zašto su uopće umirovljenici u takvom položaju i zašto se isključivo promatraju kao socijalna kategorija. Mirovinska primanja ne bi trebala imati previše veze sa socijalnim davanjima koja idu prema siromašnim ljudima. Mirovina bi ljudima morala osiguravati normalan, pristojan život. U ovom prijedlogu koji sam danas imao prilike vidjeti postoji nekoliko stvari koje možda u jednom trenutku mogu postati dvojbene kao pitanje jednakosti svih građana. Limit od 5850 kuna znači da svi oni koji su uplaćivali više, jer naš mirovinski sustav počiva na dva načela. Jedno je načelo uzajamnosti - što si duže i više uplaćivao treba ti biti veća mirovina. Drugo je načelo solidarnosti, koje je konzumirano u velikom dijelu time što ako netko ima plaću od 70.000 kuna uplaćuje 14.000 kuna u mirovinsko osiguranje i ima limitiranu mirovinu na 11.100 kuna. S druge strane imate umirovljenike koji nemaju uvjete, recimo mirovina bi mu trebala po izračunu biti 700 kuna, a prima 1400 kuna. Tu je načelo uzajamnosti dovedeno u pitanje i mislim da će biti pitanja jesu li ti ljudi u jednakopravnom položaju, objasnio je Vidović.

- Rješavati pitanje najnižih mirovina i situacija u kojoj se ljudi nalaze da ne mogu rješavati svoje najegzistencijalne potrebe se mora rješavati kroz socijalni sustav. U ovom slučaju je ta solidarna crta u velikoj mjeri respektirana, no možda je model koji se spominjao i koji bi išao prema svim skupinama da se može naslijediti dio mirovine preminulog supruga tu se ne valorizira da je taj supružnik (93% su žene korisnice obiteljske mirovine) također uplaćivao. Bračne zajednice su i ekonomske zajednice. Možda bi bilo ok da se reklo svi imaju pravo, bilo bi pravno čišće. Pitanje socijalne solidarnosti trebalo bi rješavati na drugi način, smatra Vidović.