Ministar Ćorić ugostio Gretu Thunberg. Održala govor na sastanku Vijeća EU za zaštitu okoliša

Ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić ugostio je jutros Gretu Thunberg, globalno poznatu mladu aktivisticu za spas klime, kao govornicu na početku sastanka Vijeća EU za zaštitu okoliša, kojim Ćorić predsjeda.

- Vani, pred ovom zgradom, sjede mladi ljudi iz svake europske države, prosvjeduju jer traže da ih se čuje i jer traže da imaju sigurnu budućnost. To ne bi trebalo biti previše za tražiti - rekla je Greta Thunberg na početku svog petominutnog govora.

Inače nije uobičajeno da ministri koji predstavljaju države članice EU u formatu Vijeća pozivaju aktiviste kao govornike, no Greta Thunberg je iznimka: jučer je bila pozvana i na sjednicu kolegija europskih povjerenika na kojoj je Komisija usvojila prvi prijedlog europskog zakona o klimi, a potom je bila i u Europskom parlamentu, gdje je pred zastupnicima bila dosta kritična prema tom Komisijinom prijedlogu. Tu vrstu kritičnosti, premda u blažem tonu, ponovila je i pred Ćorićem i drugim europskim ministrima u Vijeću EU:

- Europski zakon o klimi daje nam manje od 50 posto šanse da ćemo ispuniti ciljeve zacrtane Pariškim sporazumom. Ako se visoke emisije štetnih plinova nastave kao danas, nećemo uopće doći u priliku da imamo šansu ispuniti zacrtane ciljeve. To je jednostavno znanost. Ne bih vam ja to ovdje trebala govoriti - rekla je Greta Thunberg.

