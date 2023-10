Ministar Beroš: Peta brza brodica osigurala je hitnu medicinsku povezanost otoka i kopna

Grad Šibenik i Šibensko–kninska županija od danas imaju na raspolaganju brzu brodicu hitne pomorske medicinske službe. Time se u ovom dijelu Hrvatske ostvaruje veća i sigurnija dostupnost zdravstvene skrbi za sve građane. To je peta od šest ugovorenih brzih brodica u službi hitne medicinske pomoći, a cijeli projekt vrijedan je više od 10 milijuna eura - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš uoči svečane primopredaje 5. brze brodice u Šibeniku.

- Do sada su brodice isporučene u Zadru, Dubrovniku, Rabu i Malom Lošinju. Uspostava pomorske, kao i hitne helikopterske medicinske službe, značajan su iskorak u našem javnom zdravstvenom sustavu. Sve je to rezultat reformskih koraka koje poduzima Ministarstvo zdravstva na podizanju kvalitete i učinkovitosti u hitnoj medicinskoj službi, posebno kada su u pitanju građani koji žive na otocima. O važnosti tog novog načina povezivanja otoka i kopna u hitnim slučajevima govori i podatak da je u šest mjeseci, od kada je operativno uključena prva takva brodica na Jadranu, uspješno obavljeno 29 intervencija prijevoza pacijenata do zdravstvenih ustanova na kopnu. To potvrđuje opredjeljenje javnog zdravstvenog sustava prema potrebama i interesima hrvatskih građana i pacijenata i oživotvorenje reformskog gesla – „Zdravlje je prvo!“, - kazao je Beroš.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Primopredaji brze brodice hitne pomorske medicinske službe prisustvovali su i državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, župan Šibensko – kninske županije dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić, dr. med., zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. sc. Damir Važanić, zamjenik ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije Krešimir Škarica, dr. med., direktor Iskra brodogradilišta Aleš Ekar, lučki kapetan Lučke kapetanije Šibenik Ivan Paušić i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić.

- Uspjeh koji danas obilježavamo postignut je zahvaljujući suradnji Ministarstva zdravstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, priobalnih županijskih zavoda za hitnu medicinu, lučkih kapetanija, lokalne zajednice, a u tehničkom smislu Iskra brodogradilišta koje je izgradilo inovativnu nepotopivu brodicu, sposobnu odolijevati i udarima orkanskog juga - dodao je ministar.

Na njegove riječi nadovezao se i zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. sc. Damir Važanić koji je istaknuo da se hitna medicinska služba vodi ABC protokolom zbrinjavanja hitnih pacijenata. U kontekstu brzih brodica, postojeće zemaljske hitne i skorašnje hitne helikopterske medicinske službe dobivamo ABC za zdrav i siguran život na otocima i obali. Upravo takvim sinergijskim djelovanjem kopnenih, zračnih i pomorskih snaga pacijentima se omogućuje zbrinjavanje hitnih stanja unutar "zlatnog sata" koji dokazano povećava šanse za preživljavanje od 30 do 50 posto, dodatno je naglasio Važanić.

POVEZANI ČLANCI:

- Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija uistinu imaju razlog za zadovoljstvo jer ovim iskorakom unaprjeđujemo i ujednačavamo dostupnost zdravstvene skrbi za sve građane našeg područja, a i svih naših gostiju posebno tijekom ljetnih mjeseci gdje se broj ljudi višestruko povećava. Vrijedi podsjetiti i na dosadašnja ulaganja ove Vlade u Grad Šibenik i Šibensko-kninsku županiju, koja za zdravstvo iznose gotovo 25 milijuna eura. Vlada ima našu čvrstu podršku u reformskom unaprjeđenju zdravstvenog sustava kao i kvalitete života naših Šibenčana te ostalih građana Hrvatske - napomenuo je gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić.