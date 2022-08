Miljavac: Zbog najava optužnica iz Srbije tražit ću razgovor s Plenkovićem i Milanovićem

Najava da bi optužnice mogle biti podignute i protiv generala očekivano je izazvala niz reakcija u Hrvatskoj.

-Nije me iznenadila najava iz Srbije niti šokirala. Čudim me samo da se netko toga sada sjetio nakon 27 godina. I to baš u trenutku kada se Srbiju stislo vezano za Kosova netko je odlučio prebaciti lopticu na tuđe dvorište- kaže Miljavac i dodaje kako je jasno da su prvo išli na pilote, a sada su odlučili ići i na one koji su bili zaduženi za organiziranje operacija.

-A to nije ništa drugo nego izravan udar i pritisak na Hrvatsku koja sve takve optužnice, kaže, mora odbiti. Ispada da je najteži krimen što je nastala Hrvatska- kaže Miljavac i dodaje da je ključno u cijeloj priči da nikad nitko nije dobio odluku da se gađaju civili i da je njemu savjest po tom pitanju čista. Miljavac kaže da će o svemu razgovarati s ministrom branitelja Tomom Medvedom, a ako ga prime i s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom države Zoranom Milanovićem i da mu ne pada na pamet angažirati odvjetnike zbog novonastale situacije.

-Mogu oni blebetati koliko hoće, ali kad je čovjek čist i kada zba što je bilo onda nema što tu posebno poduzimati. Oluja je bila legalna i legitimna operacija, a rat nije balet. Tu se gine. Ali da je netko dao namjerno zapovijed da se gađaju civili, nije- ponovio je Miljavac.

