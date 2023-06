Milijarder odbio mjesta u podmornici za sebe i sina: Stockton je bio uvjeren da je zaron siguran

Financijer iz Las Vegasa Jay Bloom podijelio je na svom Facebook profilu ispovijest u kojoj priznaje da je sa svojim sinom Seanom skoro završio u podmornici Titan koja je ubrzo nakon zarona implodirala nedaleko od mjesta na kojemu je potonuo Titanik.

"Odlučio sam podijeliti svoje poruke sa Stocktonom Rushem, direktorom i osnivačem OceanGatea" započeo je milijarder. Prema porukama, Rush je Bloomu u veljači po sniženoj cijeni od 150.000 dolara ponudio dvije karte za zarone u svibnju koji su odgođeni zbog lošeg vremena na 18. lipnja, datum kobnog putovanja s kojeg se turisti nisu vratili.

Bloom je izrazio zabrinutost za sigurnost u podmornici, no Rush ga je nastojao umiriti. "Naravno da postoje rizici, ali sigurnije je od leta u helikopteru ili čak ronjenja. U civilnim podmornicama nije bilo niti jedne ozlijede u posljednjih 35 godina" napisao je.

U SMS porukama koje su izmijenili, Bloom je naveo da je njegovog sina strah jer je njegov prijatelj istraživao što sve može poći po zlu u podmornici. Seana je zabrinjavao potencijalni napad kita ili divovske hobotnice. Kako bi ga umirio, Rush je odgovorio da zbog ogromnog tlaka nikakvo živo biće dovoljno veliko da ga ošteti ne može prići Titanu.

"Posljednji put kada sam vidio Stocktona bio je 1. ožujka. Odveo me na izložbu Titanika u Luxoru i onda smo pričali o zaronu, uključujući i sigurnost. On je bio apsolutno uvjeren da je to sigurnije nego preći ulicu" prisjetio se Bloom.

Naposlijetku, rekao je Rushu da zbog vlastitog rasporeda neće biti u mogućnosti putovati podmornicom do sljedeće godine, a karte koje su trebala pripasti njemu i njegovom sinu otišla su u ruke Shahzade Dawooda i njegovog 19-godišnjeg sina Sulemana. "Sutra nije obećano, iskoristite maksimalno današnji dan" zaključio je Bloom u svojoj objavi.

