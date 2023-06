Što se događa s tijelom kada podmornica implodira na tako velikoj dubini?

Implozija podmornice Titan u kojoj je stradalo pet bogatih avanturista koji su platili izlet do olupine Titanika povukla je razna pitanja, od etičkih i socioloških do bioloških i fizičkih. Često se mogu čuti pitanja kako je uopće došlo do implozije te što se dogodilo ljudima zarobljenima u podmornici na dubini od nekoliko kilometara.

Na pitanje što se dogodilo još nemamo točan, detaljan odgovor, no bivši kontrolor podmornica američke mornarice Mark Barry za Scripps News objasnio je ono što sada znamo – podmornica je vjerojatno imala oštećenje na strukturi trupa.

"Jednostavno rečeno, voda je znatno teža od zraka. Na primjer, deset metara vode iznad čovjeka jednako je težini cjelokupne atmosfere iznad nas. Na 3810 metara, taj pritisak još je 400 puta veći. I najmanje strukturalno oštećenje može otvoriti put tom pritisku da uđe, a kada se to dogodi, traje manje od sekunde. Na sreću, čovjek to uopće ne može osjetiti jer se događa tolikom brzinom. Nisu patili", kazao je, dodajući da će rekonstrukcija incidenta s vremenom otkriti gdje je došlo do kvara.

Na pitanje što se događa s ljudskim tijelom u tom slučaju imamo bolje odgovore jer je utjecaj pritiska dobro istražen. Zbog iznimno brzog povećanja tlaka svi zrakom ispunjeni prostori u tijelu, poput pluća ili sinusa, jednostavno kolabiraju. Osim toga, ekstremna razlika u tlakovima izvan i unutar podmornice i njihovo brzo izjednačavanje dovode do naglog zagrijavanja zraka koje može izazvati ozbiljne opekline.

Here’s an example of what the implosion of the Titan submersible would have looked like. Potentially even more violent given the depths of the mission. #Titan #Titanic #OceanGate #implosion #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/1hZTjlxOMg