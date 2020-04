Milijan Brkić: Omalovažavanje uloge HOS-a u Domovinskom ratu je za svaku osudu

Milijan Brkić (HDZ) osudio je izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao kako HOS-ovu ploču treba 'maknuti i negdje baciti'.

Brkić je na Facebooku napisao kako Milanović nije imao hrabrosti sudjelovati u Domovinskom ratu, ali je imao "hrabrosti" napasti i omalovažiti značajnu ulogu HOS-a u obrani domovine.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Trenutni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, nažalost nije imao osobne hrabrosti sudjelovati u Domovinskom ratu kada je trebalo braniti svoj narod i svoju zemlju, ali je danas imao "hrabrosti" napasti i omalovažiti značajnu ulogu HOS-a u obrani naše domovine. S podsmijehom uputiti poruku javnosti kako spomen - ploču poginulim pripadnicima HOS-a treba „baciti negdje“, Milanović je verbalizirao oduvijek uočljivu razliku između onih koju su djelima pokazali kako se voli Hrvatska i sebe koji ne poštuje žrtvu hrvatskih sinova.

Uklesana imena na crnoj mramornoj ploči Mario Huis, Dino Simić, Zlatko Klasić, Ivan Bebić, Miroslav Martinovski, Miro Petrin, Davor Milaković, Slavko Jager, Željko Grgić, Željko Barić i Milan Špoljarević uz grb HOS-a vječni su podsjetnik na sebedajne ljude. Trajnu i iskrenu zahvalnost dužni smo iskazati u svakoj prilici svim poginulim hrvatskim braniteljima, ne čineći razliku u kojoj su postrojbi hrvatskih oružanih snaga bili.

Za podsjetnik “narodnom heroju” Milanoviću; poginulom pripadniku HOS-a Slavku Jageru, pripadnici agresorske srbo-četničke vojske su odvijačem iskopali oči, slomili sve kosti i u njega ispalili 76 metaka! Tko ima pravo govoriti u njegovo ime i ostalih deset HOS-ovaca o njihovim idealima i geslu? Zadnji su pozvani upravo oni “heroji” koji su se u Domovinskom ratu skrivali u mišje rupe.

Danas baštinimo demokraciju za koju su časni ljudi od ideala dali svoje živote. Nisu se hrvatski branitelji borili, a među njima i pripadnici HOS-a, za nikakvu NDH niti komunističku Jugoslaviju već za slobodnu, suverenu, demokratsku Republiku Hrvatsku i zato danas moramo hrabro istupiti u njihovu obranu i ne dirati u još otvorene rane njihovih obitelji.

Trebao bi Milanović znati kako se ne radi o masi plaćenika pustolova, nasilnika, ubojica ili agresora, već su ti ponosni, čestiti i hrabri hrvatski branitelji itekako drukčiji od onih koji su se skrivali kada su trebali pokazati ljubav prema Hrvatskoj. Omalovažavanje uloge HOS-a u Domovinskom ratu je za svaku osudu i jedino što je gore od nesudjelovanja u Domovinskom ratu, za one koji su to mogli i trebali, je omalovažavati one koji su bili u Domovinskom ratu i koji su položili svoje živote u temelje lijepe naše."