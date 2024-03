Milanoviću ne treba kampanja, ima protokol, u subotu stiže na prosvjed: 'Svoj cilj je već postigao'

Rijeke pravde dolaze! Poruka je to kojom se predsjednik države oglasio danas na facebooku i ujedno i njegova prva reakcija na odluku Ustavnog suda koji je jučer, skraćeno govoreći, upozorio kako Zoran Milanović ne smije biti kandidat na parlamentarnim izborima, odnosno ne smije na SDP-ovu izbornu listu, niti smije sudjelovati u predizbornnoj kampanji za parlamentarne izbore. Jer ako to prekrši, odluka o raspisivanju izora, pa i izborni rezultati mogli bi biti poništeni. Ako želi sa SDP-om na izbore prvo mora dati ostavku. No on ostavku dati neće, ali će SDP odluku Ustavnog suda poštivati.

– Sugeriram ljudima koji su mi dali podršku da budu lukavi da se čuvaju, da paze što rade jer ih je ta gangsterska družina uzela za taoce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njima – kazao je Milanović. Napao je Šeparovića da ga je "na tipičan gangsterski način grupa muljatora postavila za šefa Ustavnog suda" i da je bivši šef HIS-a iz vremena kad su praćeni i maltretirani novinari. Na kraju je postao Šeksov kum i donijeli su odluku u kojoj se na perfidan način, izvan principa Ustava, prijete jednoj politički stranci koja se o zakon nikad ogriješila nije, da će im uništiti liste ako budu radili – što? Takve seljačine su i nepismene jer je odluka nepismena – poručio je Milanović iz Vela Luke. Objasnio je i zašto mu ne pada na pamet dati ostavku. Time bi, kaže, predao vlast Jandrokoviću za kojeg, kaže, ne misli da je gangster, ali bi time vlast predao HDZ-u.

– Što je sljedeće? Da na minutu predam kontrolu nad vojskom i tajnim službama toj zločinačkoj organizaciji? Tko garantira da Jandroković neće odmah dati ostavku? Jer postajući predsjednik RH ne može biti na listi. Jandroković će radije biti na listi nego biti pro forma predsjednik Republike. Tko će onda biti? Ulazimo u krizu… Ustav o tome ne govori. Ova ekipa iz Ustavnog suda zemlju gura u krizu – kazao je Milanović. Kazao je da se ovo mora riješiti na izborima:

- Ovo je ustavna kriza, čisti puč. S takvim ljudima se ne može drugačije. Na kraju ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako-poručio je Milanović.

VIDEO Grbin: 'Ne smijem govoriti tko je kandidat za premijera, ali nakon izbora to ćemo uskliknuti'

Iako Milanović tvrdi da ostavku dati neće, jedan manji dio ljudi iz vodstva SDP-a mišljenja je da bi on to ipak trebao napraviti i to dan prije predaje lista. Na taj način mogao bi ipak biti prvi na listi u prvoj izbornoj jedinici. Isti izvori smatraju da nema nikakvog razloga da to ne učini. No Grbin je danas odmah otklonio tu opciju i kazao kako bi prvi Milanoviću savjetovao, kada bi i to htio napraviti, da to ne čini jer je on jedina brana od HDZ-a trenutno u državi.

U SDP-u se danas odluka Ustavnog suda željno iščekivala. I shvaćaju je kao ozbiljno upozorenje i ne drže je nimalo bezazlenom.

– Ustavni sud utječe na izbore i može utjecati na tijek izbora. Neće potezati pitanje odgovornosti Milanovića, ali je jasno da će pratiti izborni proces i ono što mogu napraviti je poništiti naše izborne liste – kaže naš izvor iz SDP-a.

Ipak, iako na listi neće biti, u SDP-u su isto tako uvjereni da je cilj postignut i da nema nikoga u državi tko ne zna da će Milanović biti SDP-ov kandidat za premijera. Za to, kažu, ne treba uopće biti na listi. Imaju rješenje i što neće moći sudjelovati u kampanji. Plan je da Milanović kao predsjednik države maksimalno koristi protokolarne obaveze. Drugim riječima, svakog će se dana odazvati na poziv na određeni događaj, obilaziti će sajmove, izložbe, ići na proslave dana svih gradova, općina koje ga pozovu....

– Milanović je svoj cilj već postigao. Mediji će ga pratiti, imati će svu njihovu pažnju. Samo će paziti što i kako govori. Neće isticati da je kandidat za premijera, ali tko mu brani, realno, da iskarikira stvari do krajnjih granica i da se zafrkava sa situacijom i svaki dan govori kako su mu zabranili da bude kandidat za premijera – kaže naš izvor iz SDP-a.

Kampanja će, dodaje, zbog svega biti vrlo kreativna. Preko vikenda su se već mijenjali svi vizuali i poruke koje će se u njom koristiti, a nakon odluke Ustavnog suda još će se neke stvari tehnički mijenjati. Primjerice, neće se koristiti na plakatima fotografije Milanovića, ali njegova silueta, kao i poruke koje su potpuno jasne da su njegove hoće. Poput primjerice poruke "Rijeke pravde dolaze" koju je Milanović uzeo iz pjesme grupe Film koja polako postaje i jedna od glavnih poruka izbora ili pak "došlo je vrijeme da se konji sedlaju", što je stara izreka iz sinjskog kraja odakle je Milanović, gdje je svako ljeto kao dijete boravio i gdje se i očarao konjima.

Devijacija režima

Ono što je posebno zanimljivo je i to što Milanović neće odustati od dolaska na prosvjedni skup SDP-a i partnera koji se u subotu održava u pet gradova i koji je nastavak prvog skupa održanog nakon imenovanja Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom. A što je i bila kap koja je prelila čašu i zbog čega se u konačnici Milanović doista odlučio na aktiviranje na parlamentatarnim izborima. Izvori koji su mu bliski kažu kako je točno da su ga neki na ovakav scenarij nagovarali i ranije, ali i kako mu nije padalo na pamet to doista i napraviti. Sve do Turudića. To je, kažu, shvatio doista kao nešto zbog čega mora djelovati pa i na ovakav način.

Kako tvrde naši izvori iz SDP-a Milanović će doći na prosvjed u Zagrebu. Umjesto na Markovu trgu ovog puta prosvjed će se održati na Europskom trgu, a pitanje koje još nema odgovora hoće li Milanović na prosvjedu govoriti kako je preko vikenda bio plan ili će se nakon odluke Ustavnog suda na prosvjedu pojaviti kao građanin. To mu, kaže naš izvor, nitko ne može zabraniti pogotovo jer je skup od ranije prijavljen kao prosvjedni skup, a ne kao predizborni skup.

– Ne vidimo razloga zašto Milanović ne bi mogao biti tamo – kaže naš izvor i z SDP-a i dodaje kako će se u subotu iz pet gradova - Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Varaždina - jasno ukazati na potpunu devijaciju HDZ-ovog režima i da svime što rade pokazuju koliko su nedemokratična opcija.

