Milanović želi ukinuti Ustavni sud zbog Mostove inicijative, a zaboravlja što je pričao o ćirilici u Vukovaru

Nakon burnih reakcija Mosta i predsjednika Zorana Milanovića svi znamo što se tako davno htjelo reći latinskom izrekom “nemo iudex in causa sua”, odnosno da nitko ne može biti sudac u vlastitom slučaju. Jer eto do čega to dovede. Nezadovoljni odlukom da se COVID referendumi neće održati sada bi rušili Ustavni sud (US). Doduše, iz Mosta su već i prije prijetili ustavnim sucima da vode računa jer, ako im se ne svidi odluka, to bi ih moglo potaknuti na referendum za ukidanje US-a.



U predsjedniku Milanoviću dobili su jakog agitatora koji se, štoviše, nominirao za vođu pobune jer to odbijanje referenduma njemu je “državni udar” i opravdava otpor i nepoštivanje odluka US-a. Istu je optužbu, doduše skriven iza “visokog izvora iz Vlade”, izrekao i kad je Vrhovni sud odlučio izručiti Josipa Perkovića i Zdravka Mustača zbog udbaške likvidacije. Čim netko odluči kako njemu ne paše, “ruši to”. US je za Most “marioneta HDZ-a” iako u njemu sjedi troje bivših istaknutih članova SDP-a, školski prijatelj predsjednika Milanovića te još troje od 13 sudaca biranih od oporbe. Doduše, ništa novo, i predsjednik US-a Miroslav Šeparović primijetio je da “priče o politici uvijek dolaze do izražaja kad netko nije zadovoljan odlukama suda”.