Milanović: Vojni rok najbolje je komentirao Anušić, on je bio vojnik, razumije kako je to s blesavim zadacima

Predsjednik Zoran Milanović danas se nalazi u Sibinju gdje je prisustvovao svečanoj sjednici Općinskog vijeća Sibinj povodom obilježavanja 89. obljetnice „Sibinjskih žrtava", Dana općine i Dana osnovne škole „Sibinjskih žrtava“. Nakon svečanosti obratio se i javnosti pa se osvrnuo na aktualne teme. Između ostalog to su bili i pretresi policije po nalogu EPPO-a u Ministarstvu kulture, vezano uz malverzacije na Geodetskom fakultetu.

- Oni su sad tamo, ušla je policija po nalogu odvjetništva. Ubuduće bi to bilo nemoguće jer smo čuli da to treba ukinuti. Vidjet ćemo tko ovdje govori istinu. Nikad se ne veselim tome kada policija ulazi u državna tijela jer to uvijek izaziva nelagode. Mi smo se zadnjih dana nagledali sluđivanja i gaženja ljudskog dostojanstva. Sjećate se šatoraškog divljanja? Rekli su da smo gazili dostojanstva branitelja, naravno nismo, e sad ćeš vidjeti kad se digne oluja i kako prolaziš kad gaziš po dostojanstvu hrvatskih ljudi. Ovo je pljuvanje u lice Hrvatima koji imaju dvije vijuge između dva uha - kazao je pa se nadovezao na Ivana Turudića.

- Jučer su ga opet ulovili, izgleda da ga je Mamić dovezao na RTL, kako slatko. Ne radi se o reduciranom izričaju, ovo je prijesna, seljačka laž. On se nalazi u tijeku istrage. On ima uvid u stvari koje osumnjičeniku itekako mogu biti korisne. Ovo je povreda elementarnih etičkih pravila igre i to je puno povoljnije za njega. Usudili su se spominjati i primjer Radovana Dobronića, on je časna osoba - kazao je. Govoreći o Turudiću i porukama s Ivanom Pleslić (ex Rimac), kazao je kako ''on nije nikakav gospodin''.

- Cinično i bezobrazno. Ako te jednom pokušava uhvatiti dobro, ali ako te cijelo vrijeme tako manipulira, to je udar na dostojanstvo - komentirao je. Potom se osvrnuo i na vojni rok koji se planira uvesti.

- Nisam čuo gojenca da to komentira, Plenkovića Andreja, princa balkonskog. Najnormalnije je to komentirao Anušić, čovjek je razuman, zna koliko je sati, bio je obični vojnik u ratu. Nije se toga libio. Blesavi zadaci, vojnik se i s time mora znati nositi - komentirao je.

