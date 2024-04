Milanović: U zadnjoj sam sekundi natjerao Plenkovića da gurne u stranu svog ludog ministra

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Slavonskom Brodu razgledao proizvodne pogone Đure Đakovića. U odgovorima na novinarska pitanja osvrnuo se na kampanju te rekao kako je uvjeren da će one političke opcije koje žele promjenu vlasti pronaći zajednički jezik u vezi s bitnim stvarima.

- Imate povremeno krave, Butkovića i tako dalje, dakle od kokošarenja prema govedarenju. Morate kroz to nekako proklizati. A kampanja je takva da je počela prijetnjom i iznudom Ustavnog suda. To je hendikep u svakom slučaju i za mene i za SDP i za jedan dio političke scene, ali ništa. Idem kroz to, gledam, brodim. Nepunih mjesec dana prije predsjedničkih izbora ja sam prema anketama u drugom krugu zaostajao za Kolindom Grabar Kitarović 20 posto. A na kraju je završilo skoro obrnuto. Tako da upućujem poziv našim građanima, Hrvaticama i Hrvatima da se na taj izgleda pomalo kišni dan, ali ne hladan i metežan, lijepo pojave na biralištima i izaberu - rekao je Milanović. Prepirku s ministrom Olegom Butkovićem nije htio nastaviti.

- Plenković će se baviti Butkovićem kad mu ovaj za nekoliko dana bude radio o glavi. Ali tu će se poklati Butković i Anušić - istaknuo je predsjednik. Na pitanje o najavi Domovinskog pokreta da će derafiticirati Istanbulsku konvenciju, odgovorio je da je to tema za razgovor nakon izbora.

- Ja Istanbulsku konvenciju nisam ratificirao jer smo zaboravili. Uopće nismo smatrali da ju je bitno ratificirati, jer kao niz drugih dokumenata je ustvari u potpunosti neprovediva. I onda je Plenković oko toga napravio neku vrstu raskola u HDZ-u, ali sam uvjeren da će oni koji žele prestanak zuluma i okupatorske vlasti u Hrvatskoj pronaći zajednički jezik oko bitnih stvari. Istanbulska konvencija ne da nije bitna za Hrvatsku, nego smo bez nje živjeli, a da nismo ni znali. Deratificirati sada bi bilo jako teško - poručio je predsjednik. Naglasio je kako treba stati na kraj onima koji divljaju s cijenama hrane te je poručio kako Vlada građanima daje neku sirotinju kao socijali, a tada cijene odmah skoče gore.

- Dok se daš musti i štrigati, štrigat će te - rekao i istaknuo kako su plaće u Hrvatskoj rasle najmanje u Europi i regiji te da će se porezna politika morati stimulirati tako da poslodavac ima interesa dići plaće jer će plaćati manji porez. - Mogu jamčiti da zulum prestaje, da šišanje prestaje i da onaj koji tu zarađuje, dio tog novca mora ostati ovdje. Plaće će morati biti veće i interes poslodavaca mora biti da plaće ovih radnika ovdje budu veće jer će mu to značiti da će imati manje poreze - rekao je on.

Nakon Kuće tambure Milanović je obišao proizvodne pogone tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila. - Ovdje se danas proizvode vojna vozila. No, nažalost, nakon 2013. - nula, i Bradleyji također. Kao što vidite, ovdje nema načelnika glavnog stožera Kundida jer ne želim da se razvlači kao žvakaća guma.

Rekao je kako mu on ne može zabraniti da se pojavljuje pored HDZ-ovaca u kampanji, ali pored mnjega neće i "tamo je gdje mu je i mjesto, s vojskom". - Ove Bradleyje su htjeli baciti. Sad bi to završilo u Ukrajini gdje je potrebno, ali drago mi je što su ostali u Hrvatskoj, njih 90 komada. Bradleyi su spašeni. U zadnjoj sam sekundi natjerao Plenkovića da gurne u stranu svog ludog ministra Banožića - rekao je Milanović i dodao kako je riječ o oružju koje radi razliku između života i smrti za one koji ratuju, a to su pješaci.

- Ovo je sada ovdje zbog mene i ne kažem da bi se trebali zvati po meni, ali sigurno ne po Plenkovićevu ministru. Za Rafale se nada da neće potrošiti sve resurse koji trebaju i za vojne brodove.