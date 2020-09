Milanović: S Beogradom se mora ozbiljnije razgovarati. Nismo naivni bedaci, svi znamo što se događalo.

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u utorak u povodu Dana Bjelovara Spomen-područje Barutanu, gdje je 1991. poginulo 11 hrvatskih branitelja, pri čemu je podsjetio da major JNA Milan Tepić, koji je dignuo u zrak to skladište oružja, u Beogradu ima ulicu te se upitao što djeca u Srbiji uče o njemu.

„Prije 29 godina ovdje je jedan major jedne vojske na izdisaju donio jednu suludu odluku i tu se čovjek mora pitati što je to ušlo u tu glavu i koji je to odgoj bio da ga se na takvo nešto navelo", rekao je Milanović. Kako je istaknuo, Hrvatska je već bila u nadiranju, mnoge su vojarne pale, a oružje koje je bilo tu nije prijetilo Novom Sadu ni Beogradu.

"U takvoj situaciji jedan čovjek odluči lišiti života sebe, civile i jedanaestoricu hrvatskih momaka i junaka koji su ovdje poduzeli sve prema pravilima vojnog djelovanja, ali od ludila se ne možeš obraniti”, istaknuo je predsjednik Milanović.

O nestalima - s Beogradom se mora ozbiljnije razgovarati

„Stoga, kada govorimo o svojim susjedima s kojima želimo dobre odnose, moram reći da će konačno morati pokazati više dobre volje da se pronađe skoro dvije tisuće hrvatskih sinova i kćeri koji su nestali", poručio je hrvatski predsjednik i dodao da se s Beogradom mora ozbiljnije razgovarati. "Dosta je izmotavanja jer svi znamo što se događalo i nismo naivni bedaci”, istaknuo je predsjednik Milanović.

Major Milan Tepić proglašen je narodnim herojem, posljednjim jugoslavenskim.

Čestitajući Bjelovarcima Dan grada i Dan bjelovarskih branitelja, predsjednik Milanović rekao je da je to grad s kojim je vezan i u koji je kao dječak i mladić vlakom dolazio iz Zagreba. Rekao i kako je u mladosti znao posjećivati Bjelovar i da su mu svi govorili da je to grad Hrvoja Horvata, proslavljenog rukometaša i zlatnog olimpijca koji je ove godine postao počasni građanin, što je ujedno i najveće priznanje Grada Bjelovara.

„Za Bjelovar sam vezan više nego što se misli. Kao mladić, često sam vlakom dolazio ovdje i svi su mi govorili da je to grad Hrvoja Horvata. Nažalost, nisam ga tada upoznao, ali znao sam jako dobro tko je on. Izlazio sam kao mladić u kultni 'Neš' i 'Sedmicu' i za Bjelovar me vežu lijepe uspomene.

Devedesetih godina kada je grad bio umoran, iskopčan, grad industrije i tradicije kao da se malo uspavao. Onda se 2000. ponovno počeo pokretati na nekim novim osnovama, na privatnoj inicijativi, na talentu i tradicijskim znanjima lokalnih ljudi. Na tradiciji lokalnog, civilnog aktivizma kako u poslu tako i u zajednici. I danas ovo što vidim djeluje odlično. Ono što je ostvareno je rezultat vašeg rada i budite ponosni na to”, zaključio je predsjednik Milanović.

Na svečanoj sjednici bio je i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je istaknuo da je Vlada za uređenje Spomen-područja Barutane nedavno osigurala milijun kuna iz državnog proračuna.

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak podsjetio je na mnoge uspješne projekte, poput obnove Doma kulture, gradskog bazena, energetske obnova škola te uspješnog povlačenja novca iz EU fondova.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs rekao je da županija na bjelovarskom području realizira mnoge projekte od kojih je najveći izgradnja nove bolnice vrijedne 280 milijuna kuna.