Milanović poručio vojnicima: 'Prije i iznad svega, vaš zadatak je obrana hrvatske domovine'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović poručio je u ponedjeljak vojnicima u Vinkovcima, na 16. obljetnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, kako nikada ne smiju zaboraviti da su prisegnuli hrvatskom Ustavu i da je iznad svega obrana Hrvatske. "Prije svega i iznad svega, vaš zadatak, misija i poslanje je obrana hrvatske domovine, naše države, jedine države do koje je jedino nama stalo. I to je ono na što ste prisegnuli. Prisegnuli ste hrvatskom Ustavu i hrvatskoj domovini“, rekao je predsjednik Milanović pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) Hrvatske kopnene vojske, koja danas obilježava 16. obljetnicu ustrojavanja, na svečanosti u vinkovačkoj vojarni 5. gardijske brigade "Slavonski sokolovi“.

Dodao je kako “Hrvatska ne živi izolirana jer je članica međunarodnih asocijacija, prije svega NATO-a”. “Lojalnost, pa na neki način i vjernost, članicama NATO-a dugujemo. Na to smo dobrovoljno pristali i na to nas nitko nije natjerao. Međutim, prije svega i iznad svega, vaš zadatak, misija i poslanje je obrana hrvatske domovine. I na to imamo utjecaja, tu imamo jasan cilj, jasnu spoznaju i svijest što to jest i što nije, gdje su naše granice, tko su naši ljudi, što kaže naš Ustav i demokratski politički poredak. Sve drugo izvan toga je manje jasno, udaljenije i na neki način mutnije", naveo je predsjednik Milanović.

Brigadir Skroza: GOMBR uključen u pripremu snaga za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama

Zapovjednik brigade, brigadir Valentin Skroza podsjetio je kako je tijekom Domovinskog rata 571 pripadnik 3., 5. i 7. gardijske brigade, na čijim je temeljima 20. ožujka 2007. ustrojena Gardijska oklopno mehanizirana brigada, dalo život u Domovinskom ratu. Ranjeno je 1888 pripadnika, a 17 pripadnika se još vodi kao nestali.

"Od samog osnivanja ova je brigada bila uključena u uvježbavanje i pripremu snaga za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama. A koliko je važno konstantno ulagati u spremnost još jednom se pokazalo u ratu u Ukrajini, koji predstavlja prijetnju sigurnosti cijele Europe, ali i svijeta", rekao je brigadir Skroza.

Dodao je kako glavno usmjerenje i u budućnosti treba biti na dobro obučenom i uvježbanom pojedincu, vojniku kao temelju spremne i obučene postrojbe. Naglasio je kako je jedna od budućih zadaća i prijem borbenog vozila Bradley za čiju se operativnu upotrebu školuju i obučavaju pripadnici 1. oklopno mehanizirane bojne "Sokolovi".

Tijekom svečanosti, kojoj je nazočan bio i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske, general pukovnik Boris Šerić, izaslanik ministra obrane, general bojnik Željko Živanović, te predstavnici civilnih vlasti Vukovarsko-srijemske županije i gradova Vinkovaca i Vukovara, najboljim borbenim timovima brigade uručena su priznanja.

Kod Spomenika u dvorištu vojarne 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“, položeni su vijenci i upaljene svijeće u spomen poginulim pripadnicima 3., 5. i 7. gardijske brigade, a između ostalih vijenac je položio i svijeću upalio i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.