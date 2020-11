Milanović: Ovo je tvrda kohabitacija, nije za kilavce. Dosta cmizdrenja

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović boravi danas u Splitu gdje sudjeluje u volonterskoj kampanji pošumljavanja požarišta Dalmacije "Boranka“ na području splitskog naselja Gornje Sitno. Tom prilikom je, odgovarajući na novinarska pitanja, ponovno uputio oštre riječi premijeru Andreju Plenkoviću.

- Čovjek koji je u stanju reći takvo što je čovjek koji može reći bilo što. To je čovjek koji ne bira sredstva. U obrani digniteta i javne komunikacije dopušteno je sve. S obzirom da je najveći problem koji je doživio nekakav faul na basketu, morat će se naviknuti. To je tvrda kohabitacija, nije za kilavce - kazao je Plenković.

Upitan boji li se da bi moglo izaći na vidjelo nešto iz afere Janaf što mu ne bi išlo u prilog, kazao je da se boji samo umrijeti.

- Kakva je to presumpcija samo zato jer sam bio jedan od 50 ljudi koji su prošli tim prostorijama. Ne bojim se, nemam zašto - dodao je.

Komentirajući izjavu premijera da je ovo drugi HDZ i da neće dopustiti povezivanje s kaznenim djelima iz Sanaderovog doba, kazao je:

- On uvijek kaže da nešto neće dopustiti. OK, nećeš dopustiti. Hoću li ja dopustiti da me nazivaš motivatorom terorista? Ljudi će tumačiti što hoće. Mene uspoređuju s četnicima, ustašama... Ne pita se mene kako će me doživljavati. Ovo je demokracija - kazao je Milanović.

- U politici je gruba igra. To je to. Ako nećeš, idi plakat doma. Dosta je više tog plakanja i cmizdrenja da netko nekoga vrijeđa. Ako netko nekoga vrijeđa, to je Plenković - dodao je Milanović.