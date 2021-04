Milanović: Pripremite se na cirkus u Okučanima. Tu će biti svakakvog veselja i radosti

Predsjednik Zoran Milanović danas je boravio u Križevcima gdje je komentirao aktualne političke teme.

- Ja sam mislio da je rezidencija čuvani objekt. U Hrvatskoj jesu. U Zagrebu se ovo ne bi dogodilo. Hrvatski organi vlasti ne bi to dopustili - ustvrdio je i dodao: - Hrvatski veleposlanik je dužnosnik hrvatske države. Sluga hrvatske manjine gdje god ih ima, pa tako i tamo. U skladu s tim treba se ponašati.

Kazao je i da je hrvatski veleposlanik u Beogradu iskusan čovjek i da zna što radi.

Osvrnuo se i na prijedlog da se veleposlanici predlažu pola - pola na relaciji premijer -predsjednik.

- Nije to moj prijedlog. To se tako radi u Hrvatskoj. Tako su radili Mesić, Sanader, Kosor...Boljeg načina nema. Drugo, ja ne želim HDZ-ove prijedloge. To je moj način da kontroliram na aktivni način kadrovsku politiku hrvatske diplomacije. Osam mjeseci mi već čekamo. Tu su i obitelji, djeca koja moraju upisati školu. To je pomalo i sadističko ponašanje. Neka moji kolege budu svjesni toga - kazao je i dodao kako je prošlo osam mjeseci otkad je Plenković njemu rekao da oni to moraju dogovoriti.

Milanović je ustvrdio kako neće niti HDZ sve određivati, niti će bome SPD. Naveo je kako nema komunikaciju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- Izbjegava me na zajednička obilježavanju obljetnica. Pripremite se na cirkus u Okučanima. Tu će biti svakakvog veselja i radosti. Jučer je paraliziran od straha predsjednik antifašista morao odbiti da ide sa mnom u običnu šetnju. Došao je autom ureda predsjednika, otišao je autom ureda predsjednika.

Naveo je kako državni poslovi trpe zbog njihova odnosa.

- Vlada vodi zemlju. To je HDZ. Ne mogu ja to kontrolirati, ali ukazujem na stvari koje držim nedopustivim. Diplomacija je ljudski nedopustivo. To je riječ o ljudima od karijere koji trebaju nešto planirati u životu. To se radi o obiteljima. Zahvaljujući Plenkoviću ti ljudi od kolovoza prošle godine ne idu nigdje, ne rade ništa. Mi ipak tamo imamo neka predstavništva. Volio bih vidjeti više žena na višim pozicijama. Zna se koja su viša mjesta.

Milanović je kazao kako su veleposlanici danas činovnici i nemaju prevelike ovlasti.

Upitan kad očekuje da bi se moglo raspravljati o Zlati Đurđević, kazao je: - Kad uzurpator ovlasti Hrvatskog sabora gospodin Gordan Jandroković civilizirani, poznatiji kao civilizirani, to odluči. S obzirom da su mu dali ovlasti da to odluči, to će biti nakon lokalnih izbora. Vratit ćemo se na tu temu. Riječ je o jednoj izvrsnoj kandidatkinji koju su pokušali difamirati na osobnoj razini lažima o njezinoj ulozi u lex Perkoviću.

- Posljedica tog nesretnog Lexa Perkovića i te dvojice zbog nekakvog migranta koje su počeli izjednačavati s Bušićem, iako su ta dva čovjeka nebo i zemlja, rezultiralo je Hrvatska izručuje svoje državljane šakom i kapom. Nastavit ću ovu priču. Ljude koje ne bi trebalo izručiti... To su naši državljani, nisu najbolji među nama, no mi ih izručujemo. Nitko drugi to ne radi tako u Europi. Ta praksa postavljena je tada zbog te dvojice koji su sad u zatvoru - kazao je predsjednik i nadometnuo kako ih ne kani pomilovati.

- Hrvatski ljudi kao zadnji tanki ćumur iz Bosne idu u vagonima, a drugi nama odbijaju. Osam godina to traje da bi se štitila stražnjica nekoliko sudaca koji su u toj zavjeri sudjelovali. Dosta, ukinite to!

O statusu Bunjevaca

- Veleposlanik ne može Bog zna što. To su činovnici. Mi sa Srbijom imamo nekoliko otvorenih pitanja. Ja sam neke u stanju staviti sa strane, sve osim nestalih.

- Bunjevaca je bilo. To nije Vučićeva izmišljotina. Postoji čovjek koji se osjećaju Bunjevci. Hrvatska država bi trebala dati malo više novaca, pa makar i u vjetar, hrvatskim Bunjevcima, a manje u fabriciranim informatičkim aferama. Ima briljantnih, ali ima i zadnjeg smeća. Tu čak ne mislim na zadnji slučaj s ministrom Berošem. Provjerite koliko Hrvatska daje Hrvatima u Vojvodini. To su apsurdno mali iznosi, a to želi premijer promijeniti može odmah - kazao je.

- Onda govorimo da moramo biti zahvalni Aleksandru Vučiću za neki stan koji su dali Hrvatima. Pa Bogu, što smo mi? Da hrvatska država ne može kupiti stan? Hrvatska država ako hoće može kupiti pola Knez Mihajlove, a ne više od toga. To je ipak puno novca - ustvrdio je.

- Hrvati u Vojvodini ovise o Vučiću i radikalima o tome hoće li Hrvati dobiti stan. Što smo mi? Biafra ? - naveo je.

Milanović je ponovio kako Hrvatska može za mali novac može pomoći hrvatskoj manjini.

Upitan je li Habulin ucijenjen, Milanović je ustvrdio kako je ucijenjen: - Umro je od straha. Ništa ne traje desetljećima. Bio sam premijer, upravljao sam izravno i neizravno velikim novcem. Da sam bio zločest mogao sam nekim udrugama koje su išle rušiti Vladu uskratiti novac, ali nisam. Antifašisti su tretirani kao 13. prase. Gospodin Habulin je u smrtnom strahu da će Plenković uskratiti sredstva koja su mu obećana. Drago mi je da je uz mene bio Luka Đanko, glavni zapovjednik u Okučanima.