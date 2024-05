Milanović o kampanji iza nas: 'Opet bih učinio isto. Ali ne možete mi reći da su birači DP-a glasali za Plenkovića'

Predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima te komentirao zašto nije bio na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora. "Smatram da to nije potrebno i da je to posao za saborske zastupnike. To je to. Bilo je i prije četiri godine isto. Sabor je tijelo koje ima svoju ustavnu ulogu. Mogu samo ponoviti ono što sam rekao prije četiri godine, a to možete naći u arhivama", rekao je Milanović.

"Ne mogu biti predsjednik sto godina. Nisam došao ni zadnji puta, smatram da predsjednik nema tamo što tražiti. Ustav o tome ne govori ništa, možemo izmisliti da nešto piše, kao što neki naši takozvani ustavni stručnjaci rade. Ono što ne piše u Ustavu, ne piše. Ono što piše, to se treba poštivati", ustvrdio je Milanović.

"Ja nisam oporba. Ono što sam napravio ovu kampanju, napravio bih opet. Ustav to ne priječi. To što jedna grupa ljudi koji su politički pristrani misli, neki su i ustavni suci, to je jedna stvar. Oko nove vlade, to nije nova vlada, to je stara vlada. Sve je isto. Premijer je isti. Samo neka on prijeti i upire prstom i dalje", dodaje Milanović.

"Nema razloga očekivati nešto novo. Moramo primijetiti, ljudi su glasali s nekom motivacijom. Ne možete mi reći da su birači Domovinskog pokreta glasali da bi Plenković još četiri godine bio premijer. Nisu. DP ga je kazneno prijavio. Nazivali su ga lopovom. Njihovi birači sigurno nisu glasali za Plenkovića. O političkom legitimitetu treba razgovarati", napominje te dodaje: "Nakon slučaja Turudić, oko čega ćemo još pričati, moje su odluke bile takve kakve su bile. Iza toga stojim".

Govoreći o Andreju Plenkoviću, Milanović je istaknuo: "Čovjek sustavno krši Ustav. Praktički je vladao sam, to je mogao provoditi. Što će biti s koalicijskom partnerom sada, ne znam. Oko njega su ljudi koji se ne usude pogledati, kamoli reći. Nemam očekivanja".

Na pitanje o čemu će ovisiti njegova odluka hoće li ići po novi predsjednički mandat, Milanović je odgovorio: "Ovisit će o meni". Upitan kada će donijeti tu odluku, kazao je: "Na vrijeme".

"Na predsjedničkim izborima ili si pobijedio, ili si izgubio. Stvari su vrlo jasne. Ne možeš kupiti", zaključio je Milanović koji je danas u Dugoj Resi sudjelovao na obilježavanju 33. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi“.