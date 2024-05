FOTO Izglasano im povjerenje: Članovi nove Vlade pozirali u Saboru

Iako nova Vlada predvođena HDZ-om i Andrejom Plenkovićem kao premijerom dobiva novog koalicijskog partnera i tri nova ministra iz kvote Domovinskog pokreta, HDZ-ovi ministri zapravo ostaju isti, uz pokoju rošadu u smislu preseljenja u novo ministarstvo i tek jedno novo lice. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nije se odrekao nijednog člana prethodne Vlade. Čak ni onih na čija mjesta dolaze DP-ovci, poput Marije Vučković i Damira Habijana. Našao im je nove čelne pozicije.

S obzirom da Ministarstvo poljoprivrede od sada preuzima Domovinski pokret, a u nazivu mu se dodaju i šumarstvo i ribarstvo, ali i da se veliko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dijeli na ta dva resora, svaki zasebno, jer je DP htio i dobio resor gospodarstva, dosadašnja ministrica poljoprivrede Marija Vučković bit će ministrica novog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a dosadašnji ministar gospodarstva i održivog razvoja, Damir Habijan, seli u Ministarstvo pravosuđa i javne uprave, kojem se dodaje i digitalna transformacija.

Tamo dolazi umjesto Ivana Malenice, koji se iz obiteljskih razloga povlači s ministarske pozicije, no ne i iz politike. Svoj rad nastavit će kao izabrani zastupnik u Hrvatskom saboru, a njegov nasljednik Habijan je ionako pravne struke. Jedini novi tko dolazi je Tonči Glavina, koji se penje za stepenicu više - s mjesta državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta, gdje je od 2017., do čelne pozicije. Prometnuo se kao zamjena za Nikolinu Brnjac, koja se natječe za ulazak u Europski parlament i koja će, zasigurno, s obzirom na visoko peto mjesto i činjenicu da su na HDZ-ovoj listi Plenković, kao nositelj, koji ostaje u Hrvatskoj kao premijer, i Dubravka Šuica, koja je potpredsjednica Europske komisije, to i ostvariti.

Resor zdravstva nastavlja voditi Vili Beroš, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, obrane Ivan Anušić, unutarnjih poslova Davor Božinović, vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Na čelu Ministarstva financija bit će i dalje Marko Primorac, Radovan Fuchs ostaje kao ministar obrazovanja, znanosti i, novo dodanih, mladih, Marin Piletić ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a Šime Erlić na čelu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nina Obuljen Koržinek, Tomo Medved i Oleg Butković, koji su s Plenkovićem u Vladi od samog početka već osam godina, ostaju i dalje uz njega. Obuljen Koržinek kao ministrica kulture i medija, Medved kao ministar hrvatskih branitelja, a Butković kao ministar mora, prometa i infrastrukture. Butković je bio i u vladi Tihomira Oreškovića pa je tako i najdugovječniji ministar. Medved, Božinović, Butković, Bačić i Anušić ostaju i potpredsjednici Vlade. Potpredsjedničku funkciju dobiva i Primorac. A zna se već i da jedno potpredsjedničko mjesto pripada i DP-u- Josipu Dabri. Tako će ih imati ukupno sedam.

Bez mjesta u Vladi, i to potpredsjedničkog, ostaje SDSS jer je to bio glavni uvjet DP-a. Anja Šimpraga izlazi iz Vlade i seli u saborske klupe. Uz novo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Vlada osniva i novo Ministarstvo demografije i useljeništva. To je jedno od tri ministarstva koja je dobio Domovinski pokret. Na njegovom čelu bit će Ivan Šipić, po struci vjeroučitelj koji je bivši član HDZ-a. Josip Dabro, glavni tajnik DP-a, član Predsjedništva stranke i predsjednik vukovarsko-srijemskog DP-a, bit će ministar poljoprivrede. Ministarstvo gospodarstva preuzima Ante Šušnjar, odvjetnik iz Zagreba, član predsjedništva DP-a i Suda časti te jedan od osnivača te stranke.

