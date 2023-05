Milanović o Danu državnosti: 'To je praznik koji je HDZ izglasao sam sebi'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je Dan državnosti iz Omišlja gdje je došao na svečanu sjednicu općine. Istaknuo je kako je to praznik koji je HDZ izglasao sebi. Zapitao se kako današnji dan može biti Dan državnosti kad je, kako je naveo, hrvatska država starija od toga.

"Ovo nije nikakav hrvatski praznik. Ovo je praznik koji je bio spomendan Sabora 20 godina. Prvih deset godina je podvaljen taj Dan državnosti, koji je promijenjen 2001. gopdine. Usvojen je novi Dan državnosti, 25.6., koji nije savršen, ali to je datum hrvatskog referenduma o izlasku iz Jugoslavije", rekao je, te se ponovo osvrnuo na hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

"Ni Sanader koji je imao veliki ego, to nije napravio. Nije to napravila ni Jadranka Kosor. Ni Karamarku koji je imao čudnu političku putanju. Nikad nije govorio o tome. Došao je dečko iz Bruxellesa i uči hrvatsku povijest. Kako Plenković govori, pa nismo budale", kazao je Milanović.

VEZANE VIJESTI

Na pitanje o hrvatskim vojnicima na Kosovo i hoće li to utjecati na odnose sa Srbijom, Milanović je kazao: 'Ne znam. Srbija mora prihvatiti da je Kosovo neovisno. To ne prihvaćaju ni neke europske zemlje. Neke države se nisu priznale jer se boje presedana. To je sad gotovo stanje i svaki pokušaj da se to obezvrijedi...Gotovo je s time.'

VIDEO: Plenković opleo po Milanoviću zbog Dana državnosti: 'To je slučaj bez presedana'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je kako to neće utjecati na odnos Srbije i Hrvatske. Milanović je na samom kraju konferencije za medije kazao kako neće biti danas u Hrvatskom narodnom kazalištu gdje se održati proslava Dana državnosti.

Podsjećamo, povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković položili su vijence kod Spomenika domovini. U izjavi za medije, premijer Plenković istaknuo je kako je "sramotno" što predsjednik Zoran Milanović ne poštuje današnje obilježavanje Dana državnosti.

"Mislim da je to sramotno. Njemu bi trebalo dovesti to pitanje na dnevni red i pitati kakav to predsjednik ne poštuje Dan državnosti vlastite Republike. To je slučaj bez presedana. Imam dosta godina i iskustva i ne znam ni za jednog drugog državnika koji ne respektira Dan državnosti svoje države", navodi. Jednako, dodao je, vrijedi i za oporbu koja također danas nije sudjelovala u obilježavanju. "No, neki su bili tu, barem troje", rekao je.

Ustvrdio je da se tu radi o poštovanju hrvatskih zakona i odluka Sabora i napomenuo da "nije bilo dobro mijenjati naše tradicije prije 23 godina nego držati ih se".