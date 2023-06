Milanović: Nismo ušli u EU i NATO da bismo ostali bez elementarnih obilježja države

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović istaknuo je u srijedu važnost principa jednoglasnog donošenja odluka unutar Europske unije, kako male države članice poput Hrvatske ne bi bile marginalizirane i preglasane pri donošenju važnih odluka.

Milanović je to rekao sudjelujući na promociji novih časnika Oružanih snaga RH na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ te napomenuo da o toj temi ne mogu i ne trebaju govoriti vojnici te objasnio kako o tome moraju voditi računa političari.

Milanović: Ne smijemo se dati marginalizirati u EU

"Moramo biti spremni da u danim okolnostima branimo svoje interese, da se ne damo marginalizirati. To je važna tema. Europska unija ima svoje načine odlučivanja. Što se tiče sigurnosti i obrane, onoga što je temelj države, odlučivanje je bazirano na principu jednoglasja, nema preglasavanja. To su pravila koja vrijede već desetljećima u EU i to su pravila pod kojima smo i mi, kao i sve druge države, ušli u EU" rekao je.

Upozorio je, međutim, da danas postoji vrlo jak trend i pritisak nekih velikih država da se jednoglasje ukine i da se odlučuje većinom ili velikom većinom glasova. A to bi, kaže, značilo voljom i većinom nekoliko najvećih.

"Protiv toga sam i borit ću se protiv toga, jer to smatram prevarom, iznevjerom onoga zbog čega smo ušli u EU i štetnim za hrvatske nacionalne interese. Tu se radi o pitanjima slobode i neslobode, rata i mira, života i smrti. U EU mora ostati odlučivanje po principu jednoglasja, ukoliko se to ukine i ukoliko se dodatno zbližimo, to će postati država s centrom u Bruxellesu, jako daleko od Zagreba. I naš glas neće se čuti uopće. Nismo ušli u EU i NATO da bismo ostali bez elementarnih obilježja države", istaknuo je Milanović.

Na svečanosti povodom promocije novih časnika OSRH, u nazočnosti načelnika Glavnog stožera OSRH admirala Roberta Hranja i zamjenika zapovjednika HVU brigadnog generala Blaža Beretina, brojnih visokih časnika OSRH te članova obitelji novih časnika, predsjednik Milanović uručio je prve časničke činove polaznicima Temeljne časničke škole i kadetima te Odluke o rasporedu polaznicima Ratne škole te zlatne medalje izvrsnosti u izobrazbi najboljim polaznicima, stoji u priopćenju.

Čestitajući novim časnicima predsjednik Milanović rekao im je da je svijet prije pet godina, kada su oni počinjali svoju izobrazbu za časnike Hrvatske vojske, djelovao mirno. „Bilo je znakova potresa, ali u ovakvom vremenu nismo živjeli. Rat je i Hrvatska je na neki način u tom ratu. Taj rat mora nekako završiti. Uvjeren sam bez hrvatskih žrtava i bez toga da nas itko uvuče u nešto u što se uvući ne damo“, rekao je.

Milanović: Savezu smo lojalni, ali Hrvatska je glavna i ona se čuva

Novim časnicima Oružanih snaga predsjednik Milanović poručio je da „stoje na ramenima titana koji su državu dobili teškom borbom, a ne na lutriji“, misleći na hrvatske branitelje.

„Mi smo mali narod, ali ne sekundaran i sporedan narod. Vi ste jedina vojska u današnjoj Europskoj uniji i NATO-u čiji su se prethodnici morali boriti s oružjem u rukama, bez ičije pomoći, da bi ostvarili našu državu. I ona nam je na prvom mjestu. Sve ostalo u čemu sudjelujemo - Europska unija, NATO - zahtjeva našu lojalnost i odanost, ali tek nakon Hrvatske, ona je glavna i ona se čuva!“, poručio je.

Govoreći o današnjoj situaciji u svijetu, upozorio je da danas nema razgovora i komunikacije, a ranije, prije nekoliko desetaka godina, je bilo komunikacije čak i između dvaju velikih vojno i ideološki suprotstavljenih blokova, Amerike i zapadne demokracije s jedne i Sovjetskog saveza s druge strane.

„U to vrijeme lideri tih najvećih sila su se nalazili i komunicirali, susretali, potpisivali sporazume o kontroli nuklearnog oružja, zabrani testova“, rekao je dodavši da je tada razgovor bio moguć iako je neprijatelj bio puno opasniji od ovoga danas, veći i ideološki neprihvatljiviji. „Razgovora i komunikacije nema, to je vrijeme u kojem živimo“, rekao je i ponovio kako savezu kojemu pripadamo moramo biti „lojalni i dobronamjerni, ali orijentirani na sebe i svoje interese“.

Milanović je naglasio i da je među europskim i NATO vojskama malo vojski poput hrvatske koja jako dobro zna gdje joj je mjesto u poretku stvari, odnosa i vlasti u zemlji i u narodu. "Hrvatska vojska nije politizirana. U Hrvatskoj vojsci se dobro zna i osjeća razlika između vojske i politike jer je vode ljude, hrvatski visoki časnici, koji su svjesni koja je uloga vojske. To je obrana domovine“, naglasio je predsjednik Milanović.

