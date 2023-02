Milanović je uspio, ima milijunsku publiku, sada mu fali još samo moć

Od kada se Zoran Milanović vratio na političku scenu, prije nešto više od tri godine, ostalo je bez odgovora pitanje je li se on vratio kao one-man-band ili je postojao politički orkestar koji ga je pripremao i gurnuo natrag na pozornicu. To pitanje je i dalje bez odgovora, jer bismo trebali više znati o tome kako je preživljavao, od čega živio, za koga je radio i od koga dobivao novac za život u onom periodu od nekoliko godina kada nije imao od partije ili države plaćenu poziciju. Sve što znamo je da je bio nekakav konzultant, a to je toliko fluidno da ne znači ništa. No i to što on i dalje taji detalje o tom periodu svog života nešto govori. Ili se nema čime pohvaliti ili je postojao orkestar koji ga je dotirao. No, kako bilo, Milanović jest fenomen i sada ne više tek lokalni hrvatski nego se brendirao i stekao milijunsku publiku diljem Europe, a bogme i nešto šire.