Mesić: I ja razmišljam o kandidaturi za predsjednika države

Bivši predsjednik Stjepan Mesić koji je na toj funkciji proveo deset godina kaže da razmišlja o trećoj kandidaturi za predsjednika Republike.

– Znate, ni ja se još nisam odlučio, postoje tu razne mogućnosti. Mene obilaze mnoge grupe, mnogi pojedinci, pošto bih ja imao formalno pravo se kandidirati, ali slušajte, ne znam još. Razmišljam, više sam trenutno bliže tome da neću, nego da hoću. Obilaze me ljudi koji predstavljaju autoritete u ovoj zemlji – rekao je Mesić gostujući na N1.

Komentirao je i potencijalne kandidate.

– Dalija Orešković sigurno ima kvalitete, ima znanje, ima hrabrosti. Milanović, kad bi sigurno shvatio da ono što nije bilo dobro, da to više ne može ponoviti... Fajter je, ima znanja, možda bi bio prihvatljiv – kaže.

Osvrnuo se i na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

– Teško mi je procijeniti što misli predsjednica. Ona uvijek zadovoljava onu grupu ljudi kojoj se obraća tako da tu postoje velika laviranja. Za pozdrav "Za dom spremni" je rekla da je stari hrvatski pozdrav, što je besmislica, a onda se kasnije opravdavala da joj je to jedan savjetnik nekoliko puta to rekao. Četiri godine provesti na najvažnijoj funkciji u Hrvatskoj i ne saznati da se ne radi o hrvatskom, nego fašističkom pozdravu, to je ne opravdava – kaže Mesić.

