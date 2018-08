Merkel sa Zvizdićem u Berlinu: Njemačka stoji uz BiH

Bosna i Hercegovina bi se još ove godine mogla približiti članstvu u NATO-u, rekla je u Berlinu u ponedjeljak njemačka kancelarka Angela Merkel premijeru Denisu Zvizdiću i ocijenila da problem pojačanog priljeva izbjeglica BiH treba rješavati zajednički s Hrvatskom i Srbijom.

"Njemačka vidi dobre preduvjete da se približavanje Bosne i Hercegovine NATO-u dogodi još ove godine“, rekla je njemačka kancelarka nakon sastanka s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem u Berlinu.

Prioritet je aktiviranje tzv. MAP-a (Membership Action Plan), što je važan korak na putu ka punopravnom članstvu, rekla je.

Kad je u pitanju približavanje BiH Europskoj uniji Merkel je ponovila perspektivu punopravnog članstva, ali istodobno upozorila na to da trebaju biti provedene mnogo reforme pri čemu je posebice istaknula reformu izbornog zakona u toj zemlji. Izrazila je nadu da će se to pitanje riješiti u sklopu Venecijanskog procesa i kazala da su za to potrebni kompromisi "svih strana".

Foto: DPA/Pixsell „Njemačka stoji uz Bosnu i Hercegovinu, ali traži odlučujuću borbu protiv korupcije i kriminala“, istaknula je njemačka kancelarka.

Osvrnula se na povećan broj migranata s kojima se Bosna i Hercegovina suočava posljednjih mjeseci. I Merkel i Zvizdić istaknuli su potrebu borbe protiv uzroka povećanog dolaska izbjeglica iz smjera Srbije posljednjih mjeseci.

Zvizdić je rekao da je ukidanje viza između Srbije i Irana što jedan od razloga povećanog broja izbjeglica u BiH.

„Ti ljudi nastoje preko BiH doći do zapadne Europe. Činjenica je da se ti ljudi ne žele zadržati u BiH“, rekao je Zvizdić. Naglasio je da će njegova vlada nastojati u suradnji sa susjedima smanjiti broj izbjeglica na tzv. Balkanskoj ruti.

Na temu stanja u regiji jugoistočne Europe Zvizdić je istaknuo da se BiH zauzima za proces pomirenja u regiji.

„Zalažemo se za proces pomirenja, ali on se mora zasnivati na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta“, rekao je Zvizdić Njemačka kancelarka ponovila je da ne može biti govora o promjeni granica.

„Teritorijalni integritet država zapadnog Balkana je utvrđen i nedodirljiv“, rekla je njemačka kancelarka.

Zaključila je da se suradnja zemalja u regiji, između ostalog zahvaljujući i Berlinskom procesu, posljednjih godina poboljšala.

Berlinski proces pokrenula je 2014. kancelarka Merkel kako bi ohrabrila zemlje regije na provedbu reformi i pokazala im da EU unatoč zamoru od proširenja i dalje drži otvorena vrata za sve zemlje jugoistoka kontinenta koje ispune kriterije za članstvo.