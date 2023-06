VIDEO 'Uf, hladno mi je za šape, bježim van': Medo iz mora doplivao do plaže i šokirao kupače

Medvjed je primijećen 11 lipnja tijekom kupanja u Meksičkom zaljevu prije nego što je potrčao uz obalu u Destinu, obalnom gradu u regiji Panhandle na sjeverozapadu Floride. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se medvejd koji pliva prema plaži prepunoj ljudi.

