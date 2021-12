Među državama EU nema koordinacije oko mjera: Italija postrožila uvjete, a Austrija se otvara za turiste

Parižani i njihovi gosti neće moći uživati u pogledu na vatromet koji osvjetljava Elizejske poljane, Eiffelov toranj ili Versailles. Premijer Jean Castex zabranio je veća javna događanja i vatromet za novogodišnju noć i preporučio građanima da se testiraju prije novogodišnjih proslava, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili ne.

Omikron se širi 'brzinom munje'

Posljedica je to zabrinutosti sojem omikron, koji se, kako je rekao Castex, “širi brzinom munje”. Cijepljeni mogu bez ograničenja putovati u Francusku, a necijepljeni moraju pokazati negativan rezultat PCR testiranja ili antigenski test koji nije stariji od 24 sata. Moguće je nasumično testiranje i cijepljenih i necijepljenih putnika pri dolasku. Svaka se država na svoj način bori s pandemijom. Nema koordinacije. Austrija se polako otvara nakon lockdowna. Zatvaranje je, tvrde, bilo učinkovito pa se regije postupno otvaraju.

Turistička putovanja omogućena su za sve cijepljene i one koji su preboljeli COVID-19, a ostali moraju u karantenu, koju mogu izbjeći i oni s negativnim PCR testom. Uvedeno je pravilo 2G, “cijepljeni i preboljeli”, a u velikom broju slučajeva u zatvorenim prostorima mora se nositi maska FFP2. Prema informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, od 16. prosinca do 31. siječnja 2022. svi putnici iz država članica EU i država Schengenskog sporazuma mogu ući u Italiju bez obveze odlaska u karantenu samo ako predoče EU COVID potvrdu. Uz to, moraju pokazati i negativan molekularni test koji nije stariji od 48 sati ili antigenski test koji nije stariji od 24 sata. Osobe koje nisu cijepljene ili nisu preboljele COVID-19 morat će na pet dana u karantenu. Italija je zbog toga dobila “packu” iz Bruxellesa.

– Takve pojedinačne odluke država članica naštetit će uvjerenju da u Europi vrijede jednaki uvjeti – rekla je potpredsjednica Europske komisije Vera Jourova.

Od 6. prosinca do 15. siječnja samo cijepljeni i osobe koje su preboljele COVID-19 mogu sudjelovati u većini društvenih aktivnosti, od odlaska na sportske događaje, u kazališta, restorane i kafiće, u zatvorenom prostoru. Mađarska je ukinula sva ograničenja za ulazak u tu državu iz Hrvatske, Austrije, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Slovačke i Ukrajine, bez obzira na nacionalnost i imunitet na koronavirus. Od 20. studenoga ponovno je obvezno nošenje zaštitne maske u trgovinama, trgovačkim centrima, muzejima, kazalištima, javnom prijevozu...

Svi putnici stariji od 12 godina dužni su pri ulasku u Njemačku predočiti potvrdu o potpunom cijepljenju, dokaz o preboljenju ili negativan rezultat PCR testa ili antigenskog testa. Njemačka dijeli područja na visokorizična i s mutiranim varijantama virusa, a još od 24. listopada Hrvatska je visokorizična pa se svi putnici moraju registrirati i tu potvrdu nositi sa sobom zbog kontrola. Za putnike iz visokorizičnih područja karantena u načelu traje deset dana, s time da su od nje oslobođeni putnici koji imaju potvrdu o potpunom cijepljenju ili o izlječenju unutar šest mjeseci. Karantena se prekida najranije peti dan uz dokaz o negativnom rezultatu testa.

Priznaju i brzi antigenski test

Od 24. studenog u svim njemačkim saveznim državama na snazi je 3G pravilo pa samo potpuno cijepljene, preboljele ili testirane osobe imaju pristup određenim događanjima ili uslugama. Od 20. prosinca za sve osobe starije od 16 godina koje iz Hrvatske ulaze u Švicarsku potreban je negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski test koji nije stariji od 24 sata. To se odnosi i na cijepljene i osobe koje su preboljele COVID-19. Dosad je bio nužan PCR, a antigenski test nije se priznavao, što znači da je Švicarska, vjerojatno zbog skijaša, dijelom ublažila mjere.

