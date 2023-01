Mediji iz regije pišu o stravi na Žitnjaku: 'Taj čovjek nije normalan, trebalo ga je skloniti'

Nakon što je u srijedu navečer u Zagrebu ubio dijete i teško ozlijedio bivšu partnericu, muškarac je pobjegao s mjesta zločina, pritom skrivio dvije prometne nesreće, a naposljetku je sam sebi presudio bacivši se pod kamion. Strašan zločin užasnuo je Hrvatsku i regiju, posebice susjednu BiH čiji je državljanin - ubojica.

Novinari Dnevnog avaza bili su Žepču, mjestu odakle je ubojica rodom, gdje su razgovarali s mještanima. Jedna im je gospođa rekla da je površno poznavala ubojicu i da joj se činio da je "divan čovjek".

- Zna se da to nije normalno, taj čovjek nije normalan, trebala ga je neka ustanova skloniti jer očito da mu ovo nije prvi put. Ali nije to samo u Zagrebu, takve stvari se zadnjih godina dešavaju svugdje, a pogotovo na prostorima bivše Jugoslavije. Ja ne znam šta je tom svijetu, možda je ishlapio, možda ih je nešto udarilo u glavu. Ne znam, ali ako je na neki način bio sklon tim stvarima, nije to od jučer, onda ga je trebalo maknuti, obitelj ili njega u neku ustanovu na liječenje jer to nije zdrava pamet - komentirala je gospođa.

- Van svake pameti, ne daj Bože da se pamet okrene pa da to čovjek napravi. Ne možemo znati pozadinu što se desilo, ali to je za svaku osudu - komentirao je jedan stanovnik Žepča.

Slučaj je izazvao i veliku pozornost i u srpskim medijima, koji najvećim dijelom prenose detalje iz hrvatskih medija.

Evidentirani obiteljski nasilnik

I dok se njegova žrtva bori za život u zagrebačkoj bolnici, u javnost dolaze nemili detalji koji opravdano pokušavaju dati odgovor na pitanje tko je kriv zašto je došlo do tragedije. Počinitelj (43) bio je evidentirani obiteljski nasilnik. I nasilnik općenito. Od 2016. do 2020. zbog, kako je na konferenciji za medije rekla Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji PU zagrebačke, 43-godišnjak je tri puta prijavljivan zbog djela koja spadaju pod obiteljsko nasilje. Jednom je bio prekršajno prijavljen, dva puta kazneno i to zbog prijetnje i povrede prava djeteta.

