Medicinsko čudo u Sisku: Spasili ženu s tri ubodne rane u srcu

Kada je u sisačku Opću bolnicu ove subote popodne, 23. srpnja oko 18 sati, pristigla pacijentica već je tada bila medicinsko čudo jer je, zahvaljujući očitoj dobroj brizi ekipe Hitne pomoći, ostala živa unatoč tri ubodne rane u srce i dodatne četiri u predjelu jetara.

Smrtnost kod takvih ozljeda, naročito srca, iznimno je velika te je pacijentica, srećom, prispjela u ruke tadašnjeg iskusnog dežurnog tima sisačke Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. U naredna nešto manje od dva sata, liječnici i drugo medicinsko osoblje uspjeli su zašiti tri otvorene rane na srcu, te unatoč tome što je srce dva puta stalo pa se vraćalo u život masažom, uspjelo spasiti život pacijentici koja se danas dobro oporavlja od zadobivenih ozljeda.

Opća Bolnica dr. Ivo Pedišić u Sisku kontinuirano se bori s pandemijom Covida-19, a teško je oštećena u katastrofalnom potresu u prosincu 2020. Nekoliko bitnih bolničkih zgrada je van funkcije te su mnogi odjeli privremeno izmješteni u druge objekte, u čemu je im je dobro došao 2021. godine dovršena i moderno opremljena zgrada središnjeg paviljona.

No, unatoč tim nedaćama ovaj slučaj pokazuje da, bez obzira na sve, uvijek može pružiti vrhunsku zdravstvenu skrb u bilo kojem trenutku jer operaciju je izvela dežurna ekipa bolnice.

Foto: Edina Zuko Photo: Edina Zuko/PIXSELL

„Brzina je bila iznimno bitna. Čudo da je došla živa. Tri su rane na srcu i smrtni ishod je inače kod takvih slučajeva 99 posto. U tih jedan posto je ona sada jer je imala sreće da je došla u takvom stanju da smo mi imali vremena za intervenirati i da je došla nama. Iako je to sve jako brzo išlo, tri otvorene rupe na srcu ne daju puno prostora za preživljavanje. Plus probod jetre na četiri mjesta što je samo po sebi teška ozljeda. No, svi smo bili brzi, od laboratorija transfuzije do rendgena koji su napravili najbržu moguću dijagnostiku do anesteziološkog tima i nas koji smo bili spremni to napraviti.“ – rekao nam je dr. med. Davorin Stojaković, pročelnik Službe za kirurgiju sisačke bolnice.

U timu liječnika koji je izveo ovaj komplicirani zahvat s pozitivnim ishodom bili su, uz dr. Stojakovića, i dr. med. Marlena Ljubičić sa odjela za radiologiju, specijalist opće kirurgije dr. med. Igor Vrga, anesteziolog dr. med. Toni Tominić te te dr. Tin Markeš - specijalizant anestezije.



„To je dežurna ekipa, to je znak da u našoj bolnici može smjena odraditi tako zahtjevne zahvate. To ne može ni u Zagrebu odraditi svatko, mora biti karidokirurg ili torakalni kirurg i dobra ekipa. Jer ne može se čekati liječnike da dođe. Njoj je 10 -15 minuta tih donijelo život. Srce nam je dva puta prestalo raditi, mi smo ga rukama masirali da bi dobili natrag akciju njegovu i za zdravo čudo kad smo mi završili s tim, kad je ona prebačena u šok sobu, an Odjel intenzivne njege, za sat vremena se probudila i razgovarala s nama.“ – dodao je dr. Stojaković.

Pacijentica je cijelo vrijeme stabilna, no zbog samih operacija održava joj se niži tlak kako se rane na srcu ne bi razašile.



„Liječnička borba se nastavlja, no naš dio je odrađen kako spada i na vrijeme.“ – zaključio je dr. Stojaković.

