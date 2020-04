Medicinska sestra dva dana nakon što je njezina fotografija postala viralna otkrila da je zaražena

Elena Pagliarini, medicinska sestra iz Cremone, glavna je junakinja fotografije koja je postala simbol predanog rada medicinara. Bilo je to 8. ožujka. Dva dana nakon što je fotografija postala viralna, doznala je da je pozitivna na koronavirus.

Njena fotografija, gdje je iscrpljena zaspala na random stolu nakon višesatne šihte hitnog prijema u Cremoni, obišla je svijet. Postala je simbol neumornog rada zdravstvenog osoblja koje se bavi hitnim slučajevima zaraze koronavirusom.

Fotografiju je snimila liječnica dr. Francesca Mangiatordi s odjela, ganuta prizorom. Objavila ju je na društvenim mrežama s porukom Talijanima da 'ostanu doma' i poštuju mjere. Kako je kazala bila je dirnuta snagom i humanošću kolega, koje usprkos umoru i neravnopravnoj borbi s virusom ne posustaju.

Elena Pagliarini (43), medicinska sestra u bolnici u Cremoni, nakon te fotografije, i nakon što je gostovala na talijanskim televizijama u videima apelirajući na sugrađane da poštuju mjere, postala je pozitivna na koronavirus i otišla u samoizolaciju.

Sada čeka drugi negativni nalaz kod kuće, bolje se osjeća, nije dobila teški oblik bolesti. Uskoro će se Elena vratiti na posao, u svoju bolnicu, gdje je čekaju kolege i liječnici.

"Želim se vratiti, želim ih sve vidjeti. Nadam se da su svi dobro. Želim im se zahvaliti što su do sada radili i umjesto mene" govori Elena, a prenose gotovo svi talijanski mediji. "Na toj fotografiji uhvaćen je trenutak krhkosti, no nisam klonula duhom niti mi je u jednom trenutku palo na pamet odustati od svog poziva. Volim posao kojim se bavim, to mi je život u samoizolaciji dodatno potvrdio i želim se čim prije vratiti na posao."