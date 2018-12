May moli Merkel za pomoć, Irska se ubrzano sprema za Brexit 'iz pakla'

Nakon odgode glasovanja u Westminsteru o sporazumu o Brexitu, izlasku Velike Britanije iz Europske unije, britanska premijerka Theresa May pohodila je jučer europske čelnike u nadi da će biti moguće nešto izmijeniti u sporazumu kako bi privoljela parlamentarce da ga podrže.

Predviđeno je novo glasovanje 21. siječnja, ali iz Bruxellesa joj je jasno dano do znanja da se dogovoreno neće izmijeniti. May se jučer sastala najprije s nizozemskim premijerom Markom Rutteom u Haagu, pa s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu i na koncu s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom u Bruxellesu.

Njemački ministar europskih poslova Michael Roth kazao je kako se nada da će May i Merkel razmijeniti božićne i novogodišnje čestitke, ali neće doći ni do kakve izmjene sporazuma o Brexitu. Europska misija May istodobno je nemoguća i očajnička.

Proces zapošljavanja ubrzan

- Pakt se ne dira i pregovori neće biti ponovno otvoreni - jasno je kazao Juncker. Zapravo brexitovci žele da se iz sporazuma izbaci klauzula o Sjevernoj Irskoj koja bi na određen način ostala na unutarnjem europskom ekonomskom tržištu, a Velika Britanija u carinskoj uniji dok se ne pronađe dugoročno rješenje. EU ne želi povratak granice između Republike Irske i Sjeverne Irske koja je u sastavu Velike Britanije. Ne samo Europljani već i Irci pribojavaju se mogućih novih napetosti između Dublina i Belfasta. Kada ne bi došlo do strogog prekida između Velike Britanije i EU, London bi ostao u nekoj vezi s europskim zajedničkim tržištem, a to zagovornici Brexita ne žele.

May traži da EU potpiše posebnu izjavu vezanu za irsko-irsku granicu, kao što je bio slučaj u sporu između Španjolske i Velike Britanije o Gibraltaru, grebenu na vratima između Atlantika i Sredozemlja. Sporazum, backstop, kako je nazvan po bejzbolskom terminu, predviđa mekšu granicu između Irske i Sjeverne Irske, a zagovornici tvrdog izlaska iz EU smatraju kako bi se time ograničio suverenitet Ujedinjenog Kraljevstva. U svakom slučaju Irska će ubrzati pripreme za Brexit "bez dogovora", uključujući i zapošljavanje tisuću carinskih službenika i veterinarskih inspektora koji će raditi u zračnim i pomorskim lukama, poručio je jučer irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney. Razrađen je plan priprema za razne scenarije Brexita, uključujući i mogućnost da Britanija "ispadne" iz EU bez dogovora, za što se i njegova vlada mora pripremiti.

- Sada se aktivno pripremamo i poduzimamo korake kako bismo osigurali da, ako je potrebno, 29. ožujka budemo spremni na izlazak Britanije iz Unije bez dogovora - rekao je Coveney te naglasio da će, umjesto da službenici budu na raspolaganju tek za dvije godine, proces zapošljavanja biti ubrzan, a i drugi dužnosnici također će trebati ranije početi s pripremama i u drugim segmentima.

Moguća katastrofa

Britanska vlada ima i mogućnost, kako je iznio Europski sud, jednostavno povući zahtjev za izlazak iz EU. No to bi značio ne samo konac premijerke May već i vjerojatni teški poraz na izborima. Postoji i mogućnost sazivanja novog referenduma o Brexitu, ali i toga se političari pribojavaju. Mogli bi biti optuženi da ne poštuju već održan referendum. Iz rasprava proizlazi da je Brexit "brljotina" koja bi se mogla pretvoriti u katastrofu. To su shvatili i oni koji su jašući na valovima pučkog nezadovoljstva propagirali Brexit, kao što je to činio bivši londonski gradonačelnik i bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson.

I u EU se pripremaju na izlazak UK bez dogovora. Tusk je na svom Twitter profilu napisao da "vrijeme ide prema koncu i raspravit ćemo o scenariju do kojeg bi moglo doći ako ne bude dogovora".

