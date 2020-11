Masovne grobnice u Srbiji dokaz da iza zločina stoji država

Iako su istraživanja u srbijanskom kamenolomu Kiževak, koji se nalazi u općini Raška u blizini granice s Kosovom, počela još 2015., tek prije nekoliko dana, i to zahvaljujući satelitskim snimkama, otkrivena je još jedna masovna grobnica. Iako još nije potvrđeno, pretpostavlja se da je u ovoj novoj masovnoj grobnici pokopano 15 do 17 tijela kosovskih Albanaca iz kosovskog sela Rezala, koji su strijeljani 5. travnja 1999. Prema izvješću Fonda za humanitarno pravo, pripadnici vojske i policije toga su dana ušli u selo, istjerali sve mještane i potom njih 39 strijeljali. Među strijeljanima bila su i trojica dječaka, a najstarija je žrtva imala 97 godina. Ipak, dvojica mještana preživjela su strijeljanje, i to tako što su ih prekrila tijela mrtvih muškaraca. Njih dvojica potom su i otkrila sve što se dogodilo.

U vojnim hladnjačama

Još strašnija je činjenica da je ovo već peta masovna grobnica s tijelima kosovskih Albanaca pronađena na području Srbije otkako su završila ratna djelovanja na Kosovu. Prva od njih pronađena je 2001. u Batajnici, na svega 15-ak kilometara od središta Beograda.

Na tamošnjem poligonu za obuku policije bila su pokopana 744 tijela. Iste te godine u istočnoj Srbiji, u Petrovu Selu, pronađena je masovna grobnica sa 61 tijelom. Te 2001. kod jezera Perućac pronađena je masovna grobnica koja je skrivala 84 tijela, da bi 2013. kod mjesta Rudnica, na samo nekoliko kilometara od kamenoloma Kiževak, bila pronađena i četvrta masovna grobnica s 52 tijela kosovskih Albanaca.

– Do sada su u masovnim grobnicama na području Srbije, od 2001. do danas, pronađeni posmrtni ostaci 941 osobe. Sve su to posmrtni ostaci Albanaca s Kosova koji su ubijeni na Kosovu, a potom prevezeni i tajno pokopani u Srbiji. Budući da su na popisu nestalih na Kosovu još 1642 osobe, neće nas iznenaditi ako na području Srbije pronađemo još nekoliko masovnih grobnica – kaže izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić.

Prema riječima Žanić, sve to upućuje na sustavan način rada, koji je počinjao ubojstvima na terenu, potom bi slijedila asanacijaterena, a u konačnici premještanje tijela i pokapanje u masovnim grobnicama s ciljem da se zločini skriju, a tijela na pronađu. Objašnjava to i činjenicom da je u prijevozu tijela, s Kosova do primjerice Batajnice, što je udaljenost od nekoliko stotina kilometara, bila razrađena sva logistika te da se tako što nije moglo napraviti preko noći.

– U cijeloj toj operaciji odgovoran je bio tadašnji politički vrh Srbije, kojemu je na čelu bio Slobodan Milošević, kao i tadašnja Vojska Jugoslavije, MUP, sigurnosne službe… U pogonu su bile hladnjače vojske, koje su prevozile tijela, i koje je policija propuštala na cestama jer su imale takvu zapovijed. Dolaskom na lokaciju tijela su pokapana u unaprijed iskopane grobnice. Sve to bio je pokušaj da se tijela sakriju, a samim time i zločini prikriju, a tako i spriječi istraga međunarodne zajednice. Računali su da tijela ubijenih nitko neće tražiti ni moći pronaći na području Srbije – rekla je Žanić.

Nitko nije suđen

Zanimljiv je i podatak da su se ratni zločini na području sela Rezala događali u zoni odgovornosti 3. motorizirane brigade tadašnje Vojske Jugoslavije kojom je zapovijedao general Ljubiša Diković koji je od 2011. do 2018. bio načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

– Nitko za postojanje masovnih grobnica na području Srbije nije procesuiran pa tako ni general Diković. Fond je više puta apelirao na to, ali bez rezultata. Činjenica da je general Diković zapovijedao zonom odgovornosti gdje su počinjeni zločini i rađena sanacija terena govori o njegovoj odgovornosti. Kao zapovjednik on je morao znati da je ubijen velik broj civila i da su njihova tijela prevezena u Srbiju – ističe Žanić.

Zanimljivo je i da čelnici Srbije i dalje šute o činjenici da je na njenom teritoriju pronađena još jedna masovna grobnica s posmrtnim ostacima Albanaca s Kosova. Do sada se nijednom riječju nije oglasio ni predsjednik države Aleksandar Vučić, ni premijerka Ana Brnabić ni bilo tko od ministara u Vladi. Ali jest Odbor za vanjske poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, koji je na službenom Twitter-nalogu napisao da se „još uvijek pronalaze tijela zakopana u Srbiji, žrtve Miloševićeva etničkog čišćenja na Kosovu“. Naveli su i da zbog masovnih grobnica i zataškavanja zločina nitko nije odgovarao pred sudovima u Srbiji.